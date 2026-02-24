Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月24日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ7位と、レギュラーシーズン突破のボーダーラインの真下にいる渋谷ABEMAS。激しい6位争いの中、先発・白鳥翔（連盟）はどんな戦いを見せるか。

【映像】リーグ7位、渋谷ABEMASの運命は？

上位6チームまでがレギュラーシーズンを突破できるが、現在は6・7位争いが熾烈に。6位・TEAM雷電と7位・渋谷ABEMASが競り合い、5位以上、8位以下は少しポイントが離れた。残り試合も少なくなる中、このマッチレース状態はどんな方向へと進むのか。

【2月24日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人12位 ＋135.5

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人40位 ▲408.9

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人14位 ＋123.9

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人7位 ＋160.8

【2月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋859.1（102/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋837.9（106/120）

3位 BEAST X ＋372.6（106/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋140.0（102/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋21.2（104/120）

6位 TEAM雷電 ▲155.8（104/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲192.6（106/120）

8位 EARTH JETS ▲505.1（106/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲676.5（104/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲700.8（108/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

