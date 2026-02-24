【独自】“無許可”オフロード用コースが河川敷に出現「どんどん増えてる」「気味悪い」住民困惑　埼玉・利根川

河川敷をまるでレース場のように走るオフロード車。

しかし、この場所は許可なく勝手に作られたコースでした。

車は河川敷が真っ暗になるまで走っていました。

「イット！」が向かったのは、埼玉・羽生市内を流れる利根川の河川敷。

そこで目撃したのは、ヘアピンカーブを曲がるバイク。

河川敷にはオフロード用のコースが無許可で作られていたのです。

バイクを止めたライダーは、たばこを一服。

さらに、川に吸い殻をポイ捨てしていました。

問題の無許可コースは、生い茂る草木の中にありました。

土を盛って作ったとみられる傾斜のついたカーブ。

河川敷には急坂などもある、起伏に富んだコースが作られていました。

コースを区切るため使われていたのは木。

さらに障害物としてでしょうか、地面にはタイヤが埋められていました。

そして、なぜか木にぶら下がっていたのは三角コーン。

オフロードコースの目印なのでしょうか。

さらに、コースにはブランコまで設置され、全長1kmほどに及んでいました。

近隣住民は「気味悪い、どう見ても気味悪い」「（河川敷が）空いてるから勝手に作っていいものではない」などと話していて、困惑を隠せません。

無許可コースを走るのはバイクだけではありません。

「イット！」のカメラは、大きな車体を揺らして走るオフロード車を捉えました。

凸凹した道を突き進む車。

近隣住民が散歩などで利用するという河川敷は、さながらレース場のようになっていました。

午後7時を過ぎ、真っ暗となった河川敷で、オフロード車は約1時間にわたってコースをぐるぐると走っていました。

しかしこのコース、一体誰が作ったのでしょうか。

河川敷を撮影した衛星写真を見てみると、2014年の時はコースのようなものは確認できません。

しかし2025年になると、オフロード用のコースのようになっていました。

河川敷を管理する利根川上流河川事務所によると、8年ほど前からコースの存在を把握し始めたといいます。

近隣住民：

無断で作っている。誰だか分からない。どんどん、どんどん増えてきている状況。

「イット！」はこれまで、利根川や荒川の河川敷で無許可のバイクコースを取材してきました。

高低差2メートルはありそうな急坂にヘアピンカーブ。

本格的なレースができそうなコースが作られていました。

今回、新たに分かった埼玉県の無許可コース。

利根川上流河川事務所は、「走行だけでは違法行為とならないが、河川敷にコースを作る行為は河川法に違反するのでやめてほしい」と注意を呼びかけています。