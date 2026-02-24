わんちゃんができる芸にはさまざまなものがありますが、その中でも比較的身に着けやすいのが『お手』。そんなお手ができるようになったわんちゃんの、覚えたての様子が可愛いと話題になっています。投稿は再生回数1万回を突破。

「可愛いすぎて、気付いたら5回も見てた（笑）」「やっつけ仕事みたいで好きｗ」と、たくさんの声が寄せられることとなりました。

【動画：犬がはじめて『お手』をできるようになった結果…あまりにも可愛い『パシパシたたく光景』】

『お手』ができるようになったうに君

覚えたての『お手』がたくさんの人に笑顔を届けることになったのは、TikTokアカウント『保護犬ポメボーイのうにくん』のポメラニアンのうに君。うに君はこれまで、お手の練習を続けていたのだそう。

たくさん練習して少しずつお手の仕方を覚えていったうに君は、この日パパとママにお手の本番に挑戦することに。

パパがうに君の前に手を出して「お手」と言ってみると…なんと、うに君は見事なお手を披露！覚えたての元気いっぱいなお手の光景に、思わず笑顔になってしまう人が続出するのでした。

元気すぎる『お手』にキュン♡

お手を覚えたてのうに君は、パパの合図でお手を披露することに。パパが「お手」と言った瞬間…うに君は前足を高く上げて、勢いよくパパの手のひらに振り下ろします！初々しい勢いのあるお手に、思わず笑顔になってしまいます。

その様子をよく見てみると、パパの反応をうかがっているのか、うに君は横目でチラリとパパのことを見ていたそう。お手がきちんとできているか気になっているのでしょうか？

うに君のお手スタイルは『2回タッチ』

そんな元気いっぱいのお手を見せてくれたうに君。前足を大きく振り上げる姿にキュンとしてしまいますが、うに君のお手のスタイルには、もう一つ可愛い特徴があるのだとか。それは…タッチを『2回』すること！

パパのお手の合図を聞いて前足を高く上げたうに君は、振り下ろしたあとすぐに前足を顔の横に戻し、勢いよくもう一度タッチ。「ペシペシ」という効果音が聞こえてきそうなそのお手スタイルに、パパとママも思わず「かわいい！」と笑顔になってしまったといいます。

覚えたてでまだまだ荒削りなうに君のお手。きっと、これからさらに磨きをかけて、かっこいいお手を見せてくれるようになっていくことでしょう。

覚えたてのお手を披露するうに君の光景には、「ペシペシお手が可愛すぎｗ」「お手をした後のドヤ顔も良い♡」「おかわりにも期待ｗ」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『保護犬ポメボーイのうにくん』では、そんなうに君のかわいい魅力がたくさん投稿されていますよ。

うに君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

