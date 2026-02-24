「パパのことがホントに大好きなんだね」「こりゃたまらんわ」と注目を集めているのは、夜勤のためおうちを出て行ってしまったパパのことを想う、わんちゃんの姿。玄関先で扉を見つめるわんちゃんの光景が尊いと、2万再生を超えることとなりました。

【動画：パパが『夜勤』に行ってしまったら、ハスキー犬が玄関で…『一緒に寝たい…寂しい』と訴える光景】

夜勤に出かけてしまったパパ

TikTokアカウント『5匹の愛犬物語』に投稿されたのは、夜勤に出かけたパパのことを玄関先で想うわんちゃんの姿。ある晩、シベリアンハスキーのロッキーちゃんは、玄関先に立ってドアを切なそうに見つめていたそう。

なぜなら…大好きなパパが夜勤へ向かってしまったから！

ロッキーちゃんは家族の中でも特にパパっ子なのだとか。こんなに可愛い姿を見たら、きっとパパもすぐにお仕事を終わらせておうちに帰ってきたくなってしまうことでしょう。

パパっ子のロッキーちゃんは…

今日もパパと一緒に眠ろうと思っていたロッキーちゃんは、パパが夜勤のためおうちから出て行ってしまい、しょんぼりとした様子で玄関先に立っていたとのこと。パパが扉を出てから、しばらくの間そこから動かなかったといいます。

そんなロッキーちゃんの姿を見て、ママは慰めるように「寝よう、おいで」と優しく声をかけてあげるのでした。

健気に玄関を見つめるロッキーちゃん

眠る時間になったため、玄関から動かなくなってしまったロッキーちゃんに声をかけるママ。ママに呼ばれたロッキーちゃんは一瞬ママの方へと近寄りますが…やはりパパのことを忘れることはできないご様子。再び玄関の方へと向き直ると、何かを考えるようにドアの方へと視線を移したといいます。

そんな健気なロッキーちゃんの姿にキュンとしてしまいますが、実はこの日、パパは2時間でお仕事から帰ってくる予定だったのだそう。その僅かな時間の間にこんなドラマが生まれていたのかと思うと、なんだかほっこりしてしまいます。

おうちを出て行ったパパを見送るロッキーちゃんの姿を見た人からは、たくさんの感想が寄せられることに。「パパさんに送ったら喜びそうな光景」「パパさんも早く帰りたいと思う」と、パパの気持ちに共感する声が寄せられたほか、「哀愁いっぱいの背中」と、健気にパパを待ち続けるロッキーちゃんの姿に胸が熱くなったという声も投稿されています。

TikTokアカウント『5匹の愛犬物語』では、そんな優しいロッキーちゃんの日常が綴られているほか、兄弟犬の柴犬たちの日常も投稿されています。賑やかで元気いっぱいなロッキーちゃんたちの姿に、きっと癒しを貰えることでしょう。

ロッキーちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「5匹の愛犬物語」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。