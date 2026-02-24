ぼる塾・田辺智加も購入♪長崎銘菓のお土産「これめっちゃ美味しかった！」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【長崎土産紹介】どうして大切な書類って消えるのかしら？【この冬は蒸し野菜で乗り越える王九】』という動画をアップ。この中で、長崎で買ってきたお土産を紹介してくれました！

動画内で、田辺さんが「長崎で買った」とコメントしつつ披露した商品がこちら。

◼︎長崎銘菓・クルス

小浜食糧株式会社 / 森永ミルクキャラメルクルス8枚入 税込864円（公式サイトへ）

キリシタン文化が今もなお残る町・長崎を象徴するような、和でもない洋でもない唯一無二のお菓子を作りたいという思いのもと開発されたお菓子。パリッとサックリ軽い食感で、洗練された味わいのホワイトチョコレートに、ジンジャーの香りがふわりと広がるお煎餅です。

田辺さんが購入したのは、森永ミルクキャラメルの味わいをイメージしたクルス！パッケージも、お馴染みの森永ミルクキャラメルのデザインとクルスのキャラクターがコラボしています。

お店は長崎県に5店舗あるほか、公式オンラインショップからもお取り寄せが可能です♪

◼︎田辺さんも絶賛

田辺さんは、こちらの商品について「クルスってめっちゃ美味しい」「パリパリの生地」と、商品の特徴についてコメント。

そして「今回ミルクキャラメルの（買った）。これめっちゃ美味しかった！」と教えてくれました♪

