25日は雨＆空気ヒンヤリ 寒暖差で体調崩さないように注意を【これからの天気(2月24日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
25日(水)は、各地で冷たい雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。
◆2月25日(水)天気
・上越地方
昼過ぎにかけて雨雲がかかり、久しぶりのまとまった雨となりそうです。
最高気温は8℃前後の予想で、この時期らしい寒さが戻ってくるでしょう。
・中越地方
沿岸部は昼過ぎまで、山沿いは夕方ごろまで雨が降りやすいでしょう。
雨で雪が緩みますので、ナダレには十分な注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎにかけて雨が降り続くでしょう。
また、日中も気温は7℃前後までしか上がらない見込みです。
雨の影響もあり、空気が冷たく感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
各地で午前中は傘が手放せないでしょう。
内陸や山沿いでは、午後も雨雲が残るところがありそうです。
最高気温は9℃前後で、今日より4℃ほど低いところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまでは断続的に雨が降り、とくに朝は雨脚が強まるところがありそうです。
日中の気温は9℃前後までしか上がらないでしょう。
◆風と波
下越では、はじめ北よりの風がやや強いでしょう。
波は、上越と下越で最大1.5m、佐渡でのち2mの予想です。
◆週間予報
26日(木)は各地で晴れて、日中は暖かくなるでしょう。
一方、27日(金)は雲が多く、28日(土)は雨の降るところがありそうです。
25日(水)は空気がヒンヤリしそうです。今日との寒暖差で体調を崩さないよう注意ください。
