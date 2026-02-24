これからの気象情報です。

25日(水)は、各地で冷たい雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。



◆2月25日(水)天気

・上越地方

昼過ぎにかけて雨雲がかかり、久しぶりのまとまった雨となりそうです。

最高気温は8℃前後の予想で、この時期らしい寒さが戻ってくるでしょう。



・中越地方

沿岸部は昼過ぎまで、山沿いは夕方ごろまで雨が降りやすいでしょう。

雨で雪が緩みますので、ナダレには十分な注意が必要です。



・長岡市と三条市周辺

昼過ぎにかけて雨が降り続くでしょう。

また、日中も気温は7℃前後までしか上がらない見込みです。

雨の影響もあり、空気が冷たく感じられそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

各地で午前中は傘が手放せないでしょう。

内陸や山沿いでは、午後も雨雲が残るところがありそうです。

最高気温は9℃前後で、今日より4℃ほど低いところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは断続的に雨が降り、とくに朝は雨脚が強まるところがありそうです。

日中の気温は9℃前後までしか上がらないでしょう。



◆風と波

下越では、はじめ北よりの風がやや強いでしょう。

波は、上越と下越で最大1.5m、佐渡でのち2mの予想です。



◆週間予報

26日(木)は各地で晴れて、日中は暖かくなるでしょう。

一方、27日(金)は雲が多く、28日(土)は雨の降るところがありそうです。



25日(水)は空気がヒンヤリしそうです。今日との寒暖差で体調を崩さないよう注意ください。