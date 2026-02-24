ミラノ・コルティナオリンピックのメダリストたちが24日、続々と帰国しました。日本勢の活躍を受けて広島でもウインタースポーツの盛り上がりが続いています。



「かおちゃん、ありがとう」。24日午後、ミラノ・コルティナオリンピックで活躍した選手たちが帰国し、空港では多くの人が出迎えました。日本勢が獲得したメダル数は金メダル5個を含む24個。冬のオリンピックで過去最多を更新しました。





北広島町にあるスキー場。今シーズンは12月の降雪量が少なかった影響で例年に比べると客足は減りましたが、オリンピックが大きな後押しとなりました。■やわたハイランド191リゾート福本洋 マネージャー「子どもさんが、ああいうの（オリンピック）を見てちょっと挑戦してみたいと家族連れがたくさん来場された」平日にも関わらず、この日も多くの人が滑りを楽しんでいました。■利用客「テレビでスキーをやっていたのが、すごいかっこよくて楽しそうだと思って自分もそんな風になりたいと思った」■利用客「最近までオリンピックをやっていたので僕たちもワクワクしてきょうも楽しみにやってきました」■利用客「みんなすごいなと思ってカッコよかったです。もっと滑りたいと思います」一方、2日前からの気温上昇で一気に雪が解け始めたこの日は人工造雪機を備えた一部エリアでの営業となりました。■マネージャー「まだ十分人工雪がありますのでもう少し元気に営業できると思う。春スキーを楽しみに来て下さい」多くの人の胸を熱くしたオリンピックでの日本勢の活躍。その熱は、広島でもしばらく続きそうです。（2026年2月24日放送）