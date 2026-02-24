お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父について語った。

又吉の父方の祖母は数年前に104歳で他界。その1週間後には父も他界したという。

父について「凄く自分の好きなことばかりやるようなタイプで、結構ものもはっきり言いますし」と又吉。又吉の友人が公園で遊んでいると、子供たちを集めて「花札のやり方を教えたりとか」と回顧。「友達はみんな好きでしたけどね。まったん（又吉）のお父さん面白い、みたいな」と苦笑した。

さらに又吉は小学3年生からサッカーを始めたが、ボールやスパイクも持っておらず「うまくなりようがなかった」という。その頃父が試合を見に訪れ、「お前が一番下手やったな。2度と見るか」と言い放たれたと振り返った。

又吉はそれでも「そこから努力して、高校までサッカーを続けまして」。高校時代は大阪府の大会で決勝に進んだと言い、その時初めて父に見に来てほしいと伝え、父は見に来てくれたとした。

試合は前半リードを許したものの、後半追いつくことができたという。だがその時「父親見てくれてるかなと思って見たら、砂場で友達と相撲取ってたんですよ」「全然試合を見ていなくて」。結局試合はPK戦の末勝利したが「PK戦は見ずに友達と飲みに行ってしまったみたいなんですけれども」「好き勝手でしたね」と語った。

司会の黒柳徹子は「何か書いたりするにはね、本当にモデルとしてはいいですよね」と笑い、又吉は「面白かったですね」「魅力のある人やなとは思っていましたね」と懐かしんだ。

父は仕事をあまりしていなかった時期もあり、その際は又吉に「現場がないんや。お父さんが働きたくないんじゃなくて、現場がないんや」と言い訳じみたことを話したが、そこに電話が。

相手は職場の関係者とみられ、父が「明日ですか？急に言われてもそれは困ります」と難色を示したという。又吉は「いや、現場あるんちゃうん」とツッコんだが、父は「いや、急な仕事は無理や」と断ったとぶっちゃけた。

「そういうのも本人は気にせず、最後まで楽しく」と平然と話した。

小説にも父のような人は登場するかと聞かれ「自分で意識しているわけではないんですけれども、ちょっとそういう父親っぽい雰囲気のある人とか、そういう登場人物を描きたくなる傾向はあるかもしれないですね」と自己分析した。

改めて父について「人から見たらそんなうらやましがられるような父ではないですけど、子供からすると、だいぶ面白かったですね。退屈しないというか、普通ではなかったんで」と語り、「両親は常識の半歩横にずれてはいるけれども、教科書に載っていないようなことはいろいろ学ばせてもらったかなと思いますね」としみじみと話した。