物価高対策として熊本市が始めた「プレミアム付き商品券」を求める人の列。長い時間並んで買えなかった人も多く、熊本市には「不公平」などの意見が寄せれています。今後、どうするのでしょうか？



20日、熊本市の商業施設が発行したプレミアム付き商品券を求めてできた長蛇の列。早朝から並んだ人は…。



■朝6時半から並ぶも買えなかった人

「（並んでいる列の）際に来てダメですと言われても『はあ？』となります。少しでも家計を助けようと思って来るから」





長時間列に並んでも購入できない事態が起きていました。

熊本市のプレミアム付き商品券は、政府の物価高対策を受け、市が102の団体に対し発行を支援するもので最大40％を助成します。熊本市はこの事業に15億円を計上しています。





■購入できた人

「とてもありがたいんですけど公平性を考えると別の方法がよかったかもしれないと思う所はある。みんなまんべんなく行き渡るといい」



聞かれたのは、物価高対策としては「不公平ではないか」という声。こうした事態に20日、熊本市の大西一史市長は…。



■熊本市・大西一史市長

「ここまでの混乱になるとはもう本当に申し訳ないですが想定しておりませんでした」



熊本市によりますと「平日だと買いに行けない」「並んでも買えなかった」という意見が複数件寄せられているということです。





■熊本市・大西一史市長

Qどういった点がまずかった？

「急ぎすぎたということだと思います。とにかく急いで皆さんに少しでも家計の足しにつながるような方法がないかということで考えましたので、その点が時間的に焦ったということは非常に今回反省点としてございます」



今後の対策として大西市長は、これから販売する商品券については発行する事業者に対し、抽選にするなど並ばないでも買える販売方法を検討することや、販売対象である「熊本市在住」または「通勤や通学で市に滞在する人」であることを身分証などで確認するよう要請していきたいと話しました。



今後もそれぞれの商業施設などで販売が行われますが、並ばず公平に購入できるものになるのでしょうか。地域経済などに詳しい専門家は熊本市の取り組みをこのように分析しています。



神戸国際大学経済学部の中村智彦教授は「迅速に配る“手段”を優先したことで物価高対策という“目的”が達成されない状況を生んでしまった。もう少し議論をすべきだった」と指摘しています。

また中村教授は「電子通貨の利用などで並ばず平等に機会を作ることや、上下水道料金の無料化など配布ではない方法も検討する必要があるのではないか」と話しています。



県内でもダントツに人口の多い熊本市。1人でも多くの人の家計を支える仕組みがまったなしの状況です。

