【怪異・怪談特集】「私、ストロング・ザ・メリーさん……」Ｘで話題のあの作品も！『入居者全滅事故物件』『致死率十割怪談』などの作品をBOOK☆WALKERで読もう！【BOOK☆WALKER】
少し暖かくなり、今度は花粉の飛散がつらくなってきた今日この頃……。面白い作品で不快さを吹き飛ばしましょう！ Xで大きく話題となっていた『入居者全滅事故物件』や、２ちゃんねる風ホラーが話題の『悪魔情報』など、面白い作品を多数ピックアップしてご紹介します！
入居者全滅事故物件
■入居者全滅事故物件
価格：1,430円
入居者全滅事故物件
敷金礼金家賃不要！葬式代のみ自費負担！SFアクション不動産ホラー開幕！
『私、ストロング・ザ・メリーさん……』
深夜二時に東城明子のスマートフォンにかかってきたのは、都市伝説怪談めいた内容だった。
だが、ストロング・ザ・メリーさん……!?
何かがおかしい……。
「その……イタズラですか……？」
『貴様を殺す』
!!
■致死率十割怪談
価格：1,650円
致死率十割怪談
はてなインターネット文学賞、カクヨム「ご当地怪談」読者人気賞受賞作！
読者の度肝を抜く勢いで怖さと笑いを届けるデビュー作。はてなインターネット文学賞、カクヨム「ご当地怪談」読者人気賞受賞作品と書き下ろし60枚を含む渾身の作品集！
■悪魔情報
価格：1,760円
悪魔情報
匿名掲示板で繰り広げられるフェイクドキュメンタリーの新境地！
「あの頃のインターネット面白かったよなー」って人みんなに読んでほしいです。あの頃より圧倒的に面白い。
――ダ・ヴィンチ・恐山
爆笑のあとで襲い来る、怒涛の伏線回収。唯一無二の読み味です。
――上條一輝
子どもの頃に見た、あるテレビCM。
そこに映っていた女が、ある日から目の前に立ち続けている。
病院に行っても、除霊を受けても、消えてくれない。
彼女を取り除く情報を求めてネットを彷徨った筆者は、ある匿名掲示板のユーザーに辿り着く。
「悪魔情報」と名乗るそのユーザーは、やたらとオカルト的事象に詳しく、様々なスレッドに現れては、怪異に巻き込まれた人々を助けていた。
視界を覆う女も、彼なら――。筆者は悪魔情報が降臨したスレッドを収集し始める。
■自由慄
価格：1,760円
自由慄
これはどうでもいい手紙ではなく、「じゆうりつ」なんだ
メッセージアプリの消えない「入力中…」、雨音が聞こえ続けているカーテンの向こう側、授業中に回される小さな折り手紙。
■■■の存在を意識した時、物語は再び動き始める。
『かわいそ笑』『６』に続く、新進ホラー作家・梨の単著第3作目！
299の断片が紡ぎ出す、聞こえなかった旋律と戦慄──
■出版禁止
価格：737円
出版禁止
著者・長江俊和が手にしたのは、いわくつきの原稿だった。題名は「カミュの刺客」、執筆者はライターの若橋呉成。内容は、有名なドキュメンタリー作家と心中し、生き残った新藤七緒への独占インタビューだった。死の匂いが立ちこめる山荘、心中のすべてを記録したビデオ。不倫の果ての悲劇なのか。なぜ女だけが生還したのか。息を呑む展開、恐るべきどんでん返し。異形の傑作ミステリー。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月24日12時現在のものです。
入居者全滅事故物件
■入居者全滅事故物件
価格：1,430円
入居者全滅事故物件
敷金礼金家賃不要！葬式代のみ自費負担！SFアクション不動産ホラー開幕！
深夜二時に東城明子のスマートフォンにかかってきたのは、都市伝説怪談めいた内容だった。
だが、ストロング・ザ・メリーさん……!?
何かがおかしい……。
「その……イタズラですか……？」
『貴様を殺す』
!!
■致死率十割怪談
価格：1,650円
致死率十割怪談
はてなインターネット文学賞、カクヨム「ご当地怪談」読者人気賞受賞作！
読者の度肝を抜く勢いで怖さと笑いを届けるデビュー作。はてなインターネット文学賞、カクヨム「ご当地怪談」読者人気賞受賞作品と書き下ろし60枚を含む渾身の作品集！
■悪魔情報
価格：1,760円
悪魔情報
匿名掲示板で繰り広げられるフェイクドキュメンタリーの新境地！
「あの頃のインターネット面白かったよなー」って人みんなに読んでほしいです。あの頃より圧倒的に面白い。
――ダ・ヴィンチ・恐山
爆笑のあとで襲い来る、怒涛の伏線回収。唯一無二の読み味です。
――上條一輝
子どもの頃に見た、あるテレビCM。
そこに映っていた女が、ある日から目の前に立ち続けている。
病院に行っても、除霊を受けても、消えてくれない。
彼女を取り除く情報を求めてネットを彷徨った筆者は、ある匿名掲示板のユーザーに辿り着く。
「悪魔情報」と名乗るそのユーザーは、やたらとオカルト的事象に詳しく、様々なスレッドに現れては、怪異に巻き込まれた人々を助けていた。
視界を覆う女も、彼なら――。筆者は悪魔情報が降臨したスレッドを収集し始める。
■自由慄
価格：1,760円
自由慄
これはどうでもいい手紙ではなく、「じゆうりつ」なんだ
メッセージアプリの消えない「入力中…」、雨音が聞こえ続けているカーテンの向こう側、授業中に回される小さな折り手紙。
■■■の存在を意識した時、物語は再び動き始める。
『かわいそ笑』『６』に続く、新進ホラー作家・梨の単著第3作目！
299の断片が紡ぎ出す、聞こえなかった旋律と戦慄──
■出版禁止
価格：737円
出版禁止
著者・長江俊和が手にしたのは、いわくつきの原稿だった。題名は「カミュの刺客」、執筆者はライターの若橋呉成。内容は、有名なドキュメンタリー作家と心中し、生き残った新藤七緒への独占インタビューだった。死の匂いが立ちこめる山荘、心中のすべてを記録したビデオ。不倫の果ての悲劇なのか。なぜ女だけが生還したのか。息を呑む展開、恐るべきどんでん返し。異形の傑作ミステリー。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月24日12時現在のものです。