昨日エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動が、公式に発表されました！ NieR:Automataのディレクター・ヨコオタロウさんをシリーズ構成・脚本に据えての新作！ どのような展開になるのか、今からドキドキが止まりません。是非今からエヴァンゲリオンの原作、スピンオフなどをチェックして、新作に備えましょう！
■【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン
価格：1,320円
【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン
「【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン」の電子版が登場!!
完結14巻で累計2500万部を記録したコミック版「新世紀エヴァンゲリオン」。2021年に発売された【愛蔵版】（全7巻）の電子版が、遂に登場!! 巻末にはKCA版のカバーイラストを収録。
※「【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン」〈電子特別版〉には、紙版の付属品（ポストカードブック、サイン色紙、イラスト集、アクリルスタンド）は収録されません。
■新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画(1)
価格：594円
新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画(1)
シンジの母「ユイ」が生存する新たな「学園エヴァ」登場！
第３新東京市で父ゲンドウ・母ユイと一緒に暮らすシンジ。幼なじみのアスカと一緒に登校してはトウジ、ケンスケにからかわれる日々を送るシンジは、ある日帰宅すると、不思議な雰囲気を持つ少女レイと出会う――。
■新世紀エヴァンゲリオン ピコピコ中学生伝説
価格：638円
新世紀エヴァンゲリオン ピコピコ中学生伝説
待望の「エヴァ」スピンオフギャグ!!
国立防衛中学「NERV」では謎の巨大生命体との決戦に備え、新兵器「エヴァンゲリオン」のパイロットを育成している。世界中から有能なゲーマーを集めた学園で、シンジ達は「エヴァ」のパイロットになれるのか!?
■新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ探偵日記
価格：616円
新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ探偵日記
衝撃のエヴァ登場！ きみはこの瞬間に耐えられるか！？
シンジが事件に巻き込まれて行った先…そこは加持リョウジが所長を務める「加持探偵事務所」。助手の渚カヲルとともに、事件解決をすることになってしまったシンジの運命は！？ 今までの常識を覆すエヴァコメディ★
■るるぶエヴァンゲリオン
価格：1,100円
るるぶエヴァンゲリオン
1995年放送のテレビシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」の放送を皮切りに、2021年3月に劇場公開され、大きな話題を呼んだ「シン・エヴァンゲリオン劇場版」まで、日本のアニメ界を牽引し続ける人気作品「エヴァンゲリオン」と観光ガイドブックの「るるぶ」のコラボ本が登場
【エヴァ大好き芸人・椿鬼奴が行く！カヲルと妄想旅行in箱根】
エヴァのファンとして知られる 椿鬼奴 さんとるるぶ編集部が カヲル との妄想旅行プランを計画。
ファンならではの目線で「一緒にこんな場所に行ってみたい！」という妄想を叶える旅行プランを作りました！
【レイ・アスカ・マリと行く妄想旅行】
レイ×浜松、アスカ×箱根、マリ×山口、で行きたいプランを妄想しちゃいました！
エヴァならではの小ネタやキャラクターごとの特徴も盛り込んだ妄想旅行、ぜひあなたも計画してみて。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月24日12時現在のものです。
