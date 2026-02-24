ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの結果を受けて、ロシアの重鎮タチアナ・タラソワ氏が怒りをぶちまけた。

今大会はロシアの国としての参加は引き続き許可されなかったが、個人の中立選手として男子のピョートル・グメニクと女子のアデリア・ペトロシャンが参加した。

ロシア勢はともに６位で終え、タラソワ氏がロシアメディア「ソブスポーツ」で総括した。

タラソワ氏はまず「出場できた選手たちはみんな、よくやったわよ。ロシアの選手たちにとって、これはスポーツの祭典じゃなかった。こんな状況じゃ、祝うことなんてできない。才能ある選手たちが実力を発揮する機会を与えられなかったのは、本当に残念ね」とロシア勢にとっては実力を発揮できる環境が整っていなかったと不満顔だ。

特に納得がいっていないのがグメニクの採点。「（ロシア勢は他競技含め）メダルが１つだった？ 我々には１つではなく、２つあるわよ。なぜなら、グメンクは単に盗まれたからね。奴らはただ彼のメダルを盗んだだけ。まず彼を打ち負かし、それから盗んだのよ」と審判の採点が不当に低かったとして猛批判を展開した。

タラソワ氏はすでに今回の五輪を「史上最低の大会」と表現しているが、フィギュアスケートのロシア勢がメダルを逃したことに怒りが収まらないようだ。