1児の母・ゆうこす、彩り鮮やか大量の離乳食ストック公開に反響「大人が見ても美味しそう」「本当に尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の離乳食ストックを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳クリエイター、人参・白身魚などペースト状に 小分けの離乳食
◆ゆうこす、大量離乳食ストック公開
ゆうこすは、拍手の絵文字を添えて、キッチンのカウンターいっぱいに並べられた離乳食のストックを公開。小分けにされた容器には、人参やほうれん草、白身魚と思われるものなど、ペースト状につぶされた彩り豊かな様々な離乳食が、ぎっしりと詰められている。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿は「離乳食作りお疲れ様です」「これだけの量を準備するのは本当に尊敬」「彩りも良くて栄養満点」「量が半端ない」「大人が見ても美味しそう」などと反響を呼んでいる。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
