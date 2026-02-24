「第3の賃上げ」福岡でも 会社と社員が半額ずつ電子マネーをチャージしてランチ 税制メリットも
まもなく、春闘の季節です。去年は大手を中心に賃上げが相次いだものの「物価高に追いつかない」という声も聞かれます。そんな中、期待が寄せられるのが「第3の賃上げ」です。一体、どのような制度なのでしょうか。
■エデンレッドジャパン・天野総太郎 社長
「従業員の実質手取りアップに貢献する福利厚生は、第3の賃上げと呼んでいいのではないかと、弊社が命名した造語です。」
福岡市で2日に開かれた発表会。「第3の賃上げ」を広めようと、福利厚生サービスを提供する企業が集まりました。
就職活動を行う学生も注目しています。
マイナビの調査によりますと、ことし卒業する全国の大学生と大学院生で、企業を選ぶポイントに「福利厚生の充実」を挙げた人は37.5パーセントに上ります。
「給与・賞与の高さ」に次ぐ数字です。
「第3の賃上げ」を導入した福岡市の会社を訪ねました。
産業用ロボットなどを使って製造工程の自動化を進める、中小企業です。
普段、外での仕事が多く、昼食にコンビニエンスストアをよく利用するという営業職の岩橋さんは。
■SKソリューション 営業本部・岩橋康太さん
「今から、昼ごはんを買いに行こうかと思います。」
支払いに使っていたのは「チケットレストラン」と呼ばれるカードです。
毎月、会社と社員が半額ずつ負担して電子マネーをチャージしていて、コンビニや大手の飲食チェーン店などおよそ25万店の加盟店で利用できます。
つまり、社員はこのカードで支払えば飲食費用が半額になるのです。
■岩橋さん
「プラスでちょっとお菓子を買ったり、飲み物を買ったり、すごく助かっているなと感じています。」
■社員
「現金で出す200円と、福利厚生としてカードで払うのとでは、やはりお得感があります。」
この会社では今年度、74人の従業員に対して過去最高額となる1万円のベースアップを実施しました。それでも、給与面では大企業などには太刀打ちできないと感じています。
■SKソリューション・内山康正 取締役
「いろいろな会社説明会やイベントに参加していますが、軒並み初任給が30万円を超える。我々みたいな中小企業が人を集めようと思うと、30万円とうたい、出せればいいのですが、なかなかそうはいかない。」
そこで取り入れた「第3の賃上げ」。企業側にもメリットがあるといいます。
例えば、この会社が導入しているような食事補助は、1か月の上限が3500円かつ、1回の食事額の半額までであれば、所得税が非課税となります。この制度を利用する「第3の賃上げ」であれば、課税されない分、同じ金額を給与として支払うよりも社員の実質的な手取り額を増やすことができます。
また、福利厚生費として経費の処理ができるため、企業の法人税も軽減されるということです。
■内山 取締役
「賃上げだけを行うと、企業の体力としては厳しいものがあります。我々が社員皆さんの生活を支援していることが、うまく伝わればいいかなと思っています。」