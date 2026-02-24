numbuzin9番UV新登場！ハリツヤ守る多機能UVクリーム

スキンケアブランドnumbuzin(ナンバーズイン)から、エイジングケア²に特化した9番ラインの新作「9番NMN¹ハリツヤモイストUVクリーム」が2026年2月24日よりオンライン発売されました。ハリケア成分を配合しながら紫外線対策もできる多機能UVクリームとして注目を集めています。毎日のUVケアをしながら、ツヤのある肌印象を目指せるのが魅力です♡

ハリケア発想の9番UVクリーム

「9番NMN¹ハリツヤモイストUVクリーム SPF50+PA++++」は、エイジングケア²ラインとして人気の9番シリーズの発想を受け継いだUVクリームです。

アメリカで先行発売された後、日本人の肌に合わせてテクスチャーを改良。なめらかな伸びと軽やかな使用感を追求しました。

紫外線ダメージによる乾燥やハリ低下に着目し、日中の紫外線対策とスキンケアを同時に叶える設計となっています。

9番NMN*¹ハリツヤモイストUVクリーム SPF50+PA++++

価格：2,900円(税込)

COMPONIST新発想ヘアケア登場♡サラとろ髪叶える新シリーズ

NMN配合のハリサポート設計

本製品には、ハリケア成分として注目されるNMN¹をはじめ、ペプチド³やコラーゲン*⁴を配合しています。

NMN¹はビタミンの一種であり、近年美容分野でも注目されている成分です。ペプチド³およびコラーゲン*⁴は肌の弾力感をサポートし、紫外線による乾燥ダメージから肌を守ります。

さらに敏感肌にも配慮したヴィーガン処方を採用し、べたつきにくくみずみずしい使い心地を実現しています。

毎日のUVケアにおすすめ

日中の紫外線対策とハリケアを同時に叶える9番UVクリームは、忙しい毎日でも手軽にスキンケアを続けたい方にぴったりのアイテムです。

軽やかな塗り心地で季節を問わず使いやすく、毎日のベースケアにも取り入れやすいのが魅力♪ツヤと弾力のある肌を目指す方はぜひチェックしてみてください。