ひな人形3万体！ 勝浦町の「ビッグひな祭り」開幕【徳島】
3万体を超えるひな人形を展示する、恒例の「ビッグひな祭り」が2月21日、勝浦町で開幕し、多くの見物客でにぎわいました。
（記者）
「勝浦町にやってきました。見て下さい、この雛人形の数、今年もビッグひな祭りが始まりました」
家庭などで飾られなくなったひな人形を全国から集め、供養して展示する勝浦町の「ビッグひな祭り」。
2026年で38回目を迎えました。
会場の人形文化交流館には、約3万体の人形が展示されています。
（記者）
「中央にそびえたつのは、高さ8メートルにも及ぶ大ピラミッドです」
「ここだけで5000体ものひな人形が飾られ、まさに圧巻の光景です」
（小松島市から）
「久しぶりに来たけど、すごい」
「娘に見せたかったので、こんなきれいな、すごい数のお雛様が見せられてよかった」
さらに2026年のもう一つの目玉が、新たに準備された「御殿飾り」です。
（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）
「今年、町政70周年ということで、この御殿を記念につくりました」
「去年の夏くらいから企画していたので、仕上がって大満足です」
勝浦町に多かったという「御殿飾り」を、10倍ほどの大きさで再現しました。
この御殿飾りでは、着物を羽織ってお雛様とお内裏様に変身し、写真を撮ることもできます。
（来場者）
「いい思い出になりました」
「楽しかった」
（記者）
「お互いの姿みてどうですか？」
（来場者）
「似合っています、帽子が良い感じ」
（吉野川市から）
「2年に一回くらいは来てるので、このままあと50年、100年続けてほしい」
（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）
「会場全体では、3万体のお人形を飾っていますので、日本一、世界一と思っています」
「この開催は4月5日までですので、途中で桜がこの周辺満開になる。おひな様と桜、両方を楽しんでいただきたい」
このビッグひな祭りは4月5日まで、勝浦町の人形文化交流館で開かれています。