3万体を超えるひな人形を展示する、恒例の「ビッグひな祭り」が2月21日、勝浦町で開幕し、多くの見物客でにぎわいました。

（記者）

「勝浦町にやってきました。見て下さい、この雛人形の数、今年もビッグひな祭りが始まりました」



家庭などで飾られなくなったひな人形を全国から集め、供養して展示する勝浦町の「ビッグひな祭り」。



2026年で38回目を迎えました。

会場の人形文化交流館には、約3万体の人形が展示されています。

（記者）

「中央にそびえたつのは、高さ8メートルにも及ぶ大ピラミッドです」

「ここだけで5000体ものひな人形が飾られ、まさに圧巻の光景です」

（小松島市から）

「久しぶりに来たけど、すごい」

「娘に見せたかったので、こんなきれいな、すごい数のお雛様が見せられてよかった」



さらに2026年のもう一つの目玉が、新たに準備された「御殿飾り」です。

（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）

「今年、町政70周年ということで、この御殿を記念につくりました」

「去年の夏くらいから企画していたので、仕上がって大満足です」



勝浦町に多かったという「御殿飾り」を、10倍ほどの大きさで再現しました。

この御殿飾りでは、着物を羽織ってお雛様とお内裏様に変身し、写真を撮ることもできます。

（来場者）

「いい思い出になりました」

「楽しかった」



（記者）

「お互いの姿みてどうですか？」



（来場者）

「似合っています、帽子が良い感じ」

（吉野川市から）

「2年に一回くらいは来てるので、このままあと50年、100年続けてほしい」

（元祖ビッグひな祭り実行委員会・国清 一治 委員長）

「会場全体では、3万体のお人形を飾っていますので、日本一、世界一と思っています」

「この開催は4月5日までですので、途中で桜がこの周辺満開になる。おひな様と桜、両方を楽しんでいただきたい」

このビッグひな祭りは4月5日まで、勝浦町の人形文化交流館で開かれています。