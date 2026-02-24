【2025年度】年収150万円だと、将来もらえる年金はいくらになりますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年収がずっと150万円だった場合、将来いくら年金をもらえるのかについてです。
厚生年金保険の加入期間がある人は、原則65歳に老齢基礎年金が支給されるときに、老齢厚生年金が上乗せされます。
今回相談者は、年収150万円の厚生年金保険加入者として、65歳からの老齢年金受給額について解説します。
【年収150万円の年金受給額の試算条件】
・令和7年（2025年）現在、29歳（平成8年（1996年）生まれ）のAさん
・厚生年金保険加入期間：22歳から60歳までの38年間（456カ月）
・年収150万円：38年間、平均標準報酬額12万5000円（平均標準賞与ボーナスなし）とする
【老齢基礎年金の受給額の算出方法】
老齢基礎年金は20歳から60歳まで国民年金もしくは厚生年金保険に加入しており、未納期間・免除期間がなければ、令和7年度は満額の年額83万1700円（月額約6万9308円）が受け取れます（未納期間・免除期間があれば、その期間や免除額によって、年金受給額が計算されます）。
【老齢厚生年金の受給額の計算式】
老齢厚生年金の受給額を計算するには、平成15年（2003年）3月までと平成15年4月以降では、計算式が違いますが、試算条件の場合、平成15年4月以降の計算式のみ用います。
【1】老齢厚生年金（報酬比例部分）の計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間（※）
※従前額保障での計算方法。スライド率等については省略。乗率は、昭和21年4月2日以降生まれに適用。平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額のことです
【Aさんの年金額を計算してみます】
以上の算出方法に、Aさんの条件を当てはめて計算すると以下のようになります。
【1】老齢厚生年金の報酬比例部分：12万5000円×5.769／1000×456カ月≒32万8833円
【2】老齢基礎年金：83万1700円／年
【3】【1】老齢厚生年金32万8833円＋【2】老齢基礎年金83万1700円＝116万533円／年（約9万6711円／月）
したがって、38年間、ずっと年収150万円の厚生年金保険加入者は、65歳からおよそ月額9万6711円（年額116万533円）受け取れます。
また、令和7年6月現在、厚生年金保険の加入期間が20年以上あると、要件を満たす配偶者がいる場合、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が上乗せしてもらえます。
※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません
※経過的加算は考慮していません
※年金額と給与額は額面で計算しています
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
