『災 劇場版』香川照之が映るだけで「もうダメだ」となる理由。『8番出口』や『鬼滅の刃』との共通項は
2月20日よりサイコサスペンス映画『災（さい） 劇場版』が公開中。同作は2025年4月から5月にかけてWOWOWにて放送された連続ドラマ『災』の再編集版です。
なお、PG12指定の理由は「違法薬物の吸引の描写がみられる」であり、直接的な残酷描写はほぼありません。ただし、「死体」ははっきりと見えるので、ある程度の覚悟はしておいたほうがいいでしょう。
そして、ドラマ版を見た人はもちろん、そちらを見ていない人にこそ、おすすめしたい理由があります。理由は後述しますが、劇場版→ドラマ版という順番で観ることこそが、本作を最大限に楽しむ方法なのかもしれません。さらには、映画『8番出口』のクリエイターが参加してこその魅力、『鬼滅の刃』との共通項（あるいは相反するセリフ）もあったのです。
「被害者」となるのは、家族との関係や進路に悩む女子高生、ある過去を抱えた運送業の男、冴えないショッピングモールの清掃員と理容師、負債を抱えた旅館の支配人、プールでエクササイズをする平凡な主婦……と立場も住む場所もバラバラで、なんの接点もない……はずでした。しかし、女性警官はそれぞれに起こった事件の「共通点」に気づき、捜査を始めるのです。WOWOWのドラマ版は全6話の構成で、1話ごとに物語が独立しています。ところが、今回の劇場版では時系列も場所も異なるエピソードが「細切れ」かつ「同時並行」で描かれていき、まるで「ザッピング」をしていくような構成が取られています。
このザッピングの構成は、ホラー映画の『呪怨』では「出来事の“起点”が不明瞭になる」効果があり、『WEAPONS／ウェポンズ』では「パズルを解くように真実へ近づいていく」といったエンタメ性につながっていましたが、今回の『災 劇場版』でもたらされる恐怖は、それらとも少し異なります。
初めこそ淡々と6つの視点を並行して描いていて、それぞれが「なんの変哲もない日常」だったはずなのに、あるポイントで「香川照之演じる男が急に登場すること」が、とてつもなく異常な事態に思えるからです。劇中のキャラクターにとっては、その男は「優しそうな塾の先生」「気さくな同僚」だったりするのですが、今回の劇場版を観ている観客は「えっ？ さっきの場所にもいたけど同じ人だよね？」「でもぜんぜんキャラが違って見えるんだけど？」「なんで“別の人”の体裁で日常に割り込んでくるの？」と、何から何まで不可解なのです。
ドラマ版は1話ごとに「災いが突然訪れるまでの普通の日常」を描いているため、香川照之演じる男は「初めて登場した時には特に異常ではない」ように見えます。しかし、劇場版では「並行して描かれるバラバラの物語に、突然同じ男が現れる」ため「初登場時からヤバい」と観客の脳裏に刻み込んでくる感覚があったのです。
ドラマ版は各話50分ほどの内容で、つまりは6話分合計で5時間ほどのボリュームがあるのですが、劇場版は128分に収まっています。このため、ドラマ版での各エピソードはより「断片的」になり、時には「要素がバッサリとカット」されているため、劇場版の後にドラマ版を見ると「なるほど、そういうことがあったのか！」と驚けるでしょう。
前述したように、劇場版を先に見てこそ「不可解さ」がより恐ろしく思えますし、ぜひ劇場版→ドラマ版の順に見てほしいです。また、“ある男”が「前の被害者の何かを受け継いでいる」「前の人格とは真逆の特徴を持つ」ことにもぜひ注目してほしいです。例えば、被害者の女性の1人が「苔を育てることが趣味」だったことが後にどうなるのか……ドラマ版を見てみると“ある男”が「うなぎの弁当が好きなこと」が後にそうではなかったり……。
そうしたところで「考察」がはかどる内容とも言えますが、どれほど考えても、結局は後述する「残酷で理不尽な真理」に近づいていくことも、また恐ろしいとも言えます。
つまりは「香川照之ありきの企画」であり、本編を見ても「香川照之にしか演じられないのでは？」と思える役でした。何しろ「同じ人のようで違って見える6人の男」を「演じ分けている」のです。優しそうだったり、ちょっとウザいほどに気さくだったり、かと思えばオドオドしていたり……それぞれはまったく違う人に見えるけど、気味が悪いほどの「不穏さ」は共通していて、あるいは人ならざる「空虚さ」までをも感じさせる……なるほど、この役は他のどんな実力のある俳優が演じても「普通の人」になりすぎて、役の説得力を欠いてしまうのではないか、と納得できたのです。
ショッピングモールでのエピソードでは、香川照之は理容師を演じており、その理容指導の練習時間はものすごく短かったとのこと。スタッフや共演者にハサミさばきのちょっとしたコツまで披露していたため、監督の1人である関友太郎は「香川さんの姿を見ていると、こうやって短期間のうちに新たな職業を習得してしまうということは、あながち嘘じゃないぞ、有り得るぞ」と納得させられてしまったのだとか。さらに、筆者が個人的に怖いと感じたのは、「間」です。香川照之演じる“ある男”は、普通にコミュニケーションができると思いきや、とある質問を投げかけた時には、とても長い間をおいてから、やっと返答したりするのです。そこには、「その質問にこの男の本質があるのかもしれない」と思えて、よりゾッとしました。
香川照之は2022年に重大なスキャンダルが報じられていました。たとえ被害女性への謝罪と示談も済んでいるとはいえ、俳優としての復帰そのものに拒否反応を覚える人は少なくはないはずです。そのことが本作を見る、見ないの大きな選択の基準になるというのは、作り手も覚悟の上でのことでしょう。
ただ、『災 劇場版』は香川照之本人に対してどうしても抱いてしまう嫌悪感も、劇中の「客観的には受け入れられない」役にシンクロしているように思えました。それが作り手の意図していたものでなくとも、本作の役柄そのものが、現実での香川照之が起こした問題を「なかったことにはしていない」、ある種のメタフィクション的な構図もあると、筆者個人は思えたのです。
『災』では「6人の男女の日常に訪れる災いの傍には謎の男が常にいる」ことを持ってして「災いに遭遇する不条理さと理不尽さ」を示していましたし、『8番出口』では「無限に続く迷宮のような通路に閉じ込められ異変を探し続ける」ことを通じて「生き方や父親になることに悩んでいた男が成長する」物語になっていました。
つまり、『8番出口』と『災』のどちらも、「異常なことが起きている」状況と物語が伝えるものがマッチしています。特に『劇場版 災』は前述した構成も持ってして、後述する「残酷で理不尽な真理」を描き切っていると言えるでしょう。
突然ですが、『鬼滅の刃』の181話では、最大の敵である「鬼舞辻無惨」がこう話しています。
「「私に殺されることは大災に遭ったのと同じだと思え。何も難しく考える必要はない。雨が、風が、山の噴火が、大地の揺れが、どれだけ人を殺そうとも、天変地異に復讐しようという者はいない。死んだ人間が生き返ることはないのだ。何時までもそんなことに拘っていないで、日銭を稼いで静かに暮らせば良いだろう。殆どの人間がそうしている。何故お前たちはそうしない？」」
この鬼舞辻無惨のセリフは「人格のある者が自身を大災に見立てて正当化する」醜悪なものです。そして、詳しくは『災 劇場版』の本編を見てほしいのですが、この裏返しとも言える言葉を、とある人物が口にするのです。それは、身近な人が不幸にあっても、「理由」を探すことを諦める、共感できる「仕方がない」心理だったのです。
それと呼応するように、中村アン演じる刑事は「人は理由なく死なない」という信念を持っているのですが、それでも“ある男”はただ淡々と不幸を届けていく……。
“ある男”が話によって人格がバラバラで、もはや人ならざる存在に見える様も含めて、鬼舞辻無惨が自分を正当化させるために大災に例えることとは真逆の、客観的には本当に災いそのものに思えるのが恐ろしいのです。そして、「人は突然理由もなしに不幸に見舞われる」という残酷で理不尽な真理を突いているからこそ、逆説的に「不幸に理由があってほしい」とも願える物語とも言えるでしょう。それは、『近畿地方のある場所について』で知られる作家の背筋が、本作に寄せたコメントにもはっきり表れているのです。「ある男によって、唐突に、理不尽に、
残酷に断ち切られる人生。
彼らの不幸に、
どうか理由がありますように。
そう願わずにはいられませんでした。」
その「理由がありますように」という願いが尊いものなのは間違いありません。しかし、それでも、不幸は容赦なく、理不尽に訪れるのかもしれません。では、どうすればいいのか？ 諦めるしかないのか？ そんな思考を『災 劇場版』は促してくれるでしょうか。
この記事の執筆者：
ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
