【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ うれしい知らせや散歩がヒント
空欄には、心が明るくなるような言葉や、スポーツにまつわる言葉などが隠れています。共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」に挑戦しましょう。
ろ□□う
ゆ□□どう
こ□□しゃ
きょ□□
ヒント：待ち望んでいた良い結果や、うれしい知らせのことを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うほ」を入れると、次のようになります。
ろうほう（朗報）
ゆうほどう（遊歩道）
こうほしゃ（候補者）
きょうほ（競歩）
喜びを運ぶ言葉から、物理的な道、社会的な立場、そしてスポーツまで、一見すると何のつながりもなさそうな4つの世界が、同じ2文字の音で織りなされているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ろ□□う
ゆ□□どう
こ□□しゃ
きょ□□
ヒント：待ち望んでいた良い結果や、うれしい知らせのことを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うほ正解は「うほ」でした。
それぞれの言葉に「うほ」を入れると、次のようになります。
ろうほう（朗報）
ゆうほどう（遊歩道）
こうほしゃ（候補者）
きょうほ（競歩）
喜びを運ぶ言葉から、物理的な道、社会的な立場、そしてスポーツまで、一見すると何のつながりもなさそうな4つの世界が、同じ2文字の音で織りなされているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)