「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しをフル回転させて、全問正解のスッキリ感を味わいましょう！

空欄には、心が明るくなるような言葉や、スポーツにまつわる言葉などが隠れています。共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」に挑戦しましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ろ□□う
ゆ□□どう
こ□□しゃ
きょ□□

ヒント：待ち望んでいた良い結果や、うれしい知らせのことを何という？

正解：うほ

正解は「うほ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うほ」を入れると、次のようになります。

ろうほう（朗報）
ゆうほどう（遊歩道）
こうほしゃ（候補者）
きょうほ（競歩）

喜びを運ぶ言葉から、物理的な道、社会的な立場、そしてスポーツまで、一見すると何のつながりもなさそうな4つの世界が、同じ2文字の音で織りなされているのは面白い発見ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)