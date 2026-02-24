「今すぐ別の監督を探すべきだ」キャリック体制で６戦５勝と好調も…ご意見番ネビルが古巣マンUに警鐘「リスクを可能な限り排除するのが正しい選択」
マンチェスター・ユナイテッドは現地２月23日、プレミアリーグ第27節でエバートンと敵地で対戦。71分にベンヤミン・シェシュコの得点で均衡を破ると、この１点が決勝点となり、１−０で勝利した。
これでマイケル・キャリック暫定監督のもと、チームは直近６試合で５勝１分と無敗を維持。勝点45で並ぶ５位チェルシー、６位リバプールと３ポイント差の４位につけ、３位のアストン・ビラとは５ポイント差となり、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いで有利な位置を保っている。
１月に解任された前任のルベン・アモリムに代わって、暫定的に指揮を執る44歳の指揮官は見事にチームの立て直しに成功。しかし、来季以降の正式就任を望む声も高まるなか、OBのガリー・ネビル氏が持論を展開している。英メディア『THE STANDARD』が伝えた。
51歳のご意見番は、英衛星放送『Sky Sports』で「結果がどうなるか分からない現状を踏まえ、マンチェスター・ユナイテッドは今すぐ別の監督を探すべきだ」と切り出し、こう続けた。
「もし彼（キャリック）がユナイテッドをチャンピオンズリーグに導けば、（来シーズンも）任せるべきだという大きな熱狂が起こるだろう。私は続投に反対ではないし、彼を心から愛している。しかし、ユナイテッドは最高クラスの指揮官を招聘すべきだと思う。
クラブは直近の２回で若く経験不足の監督（エリク・テン・ハーフとアモリム）を連れてきた。オレ・グンナー・スールシャールも元選手として就任したが、最終的にはうまくいかなかった。だから、リスクを可能な限り排除するのが正しい選択だ」
近年、監督人事で揺れる古巣に、いまこそ冷静な判断が必要だと釘を刺した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
