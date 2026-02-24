新潟市は、1月に東区で起きた下水道管の破損による道路陥没事故について調査結果を公表しました。新たな管の破損は確認されませんでしたが、周辺の道路の下に小規模な空洞が見つかったということです。



1月9日、新潟市東区太平4丁目の市道が突然陥没。通りかかったトラックの運転手が腰を打撲しました。その後の調べで、市道の下を通る下水道管が硫化水素により破損し、管の中に土砂が流れ込んだことが陥没につながったと見られています。



新潟市は事故後、現場につながる1.5kmの下水道管とその上を通る道路の状態を調査。下水道管には大きな異常はみられませんでしたが、レーダーを使った調査で道路の下に小規模の空洞が複数見つかりました。



このうち、路面に近く陥没のおそれがある深さ15cmの空洞1カ所について埋め戻したということです。それ以外の空洞は小規模で、陥没の危険性が低いため様子をみるとしています。



新潟市は、今回陥没した現場付近の下水道管を補強する工事を行うほか、腐食のおそれがある1285カ所の管やマンホールのうち内径2m未満で25年以上経過したコンクリート管について今年度内に調査を実施します。