◆２月２4日（火）雪印メグミルクカツゲンカップ2026ジャンプ大会＠宮の森ジャンプ競技場 （ ヒルサイズ＝HS 100/95m K点＝90m ）



ミラノ・コルティナ五輪日本代表・小林陵侑選手の兄・小林潤志郎選手(所属Wynn.)が雪印メグミルクカツゲンカップで逆転優勝を飾りました。



小林選手は1回目でK点に迫る88.0mを飛び、2位につけると、2回目のジャンプはK点越えとなる93.0mの大ジャンプ。

2位からの逆転で、2年ぶり2回目の優勝を飾りました。





小林潤志郎選手は2024年4月、10年間所属した雪印メグミルクを退社。現在はプロ選手として自らスポンサーを募って競技生活を続けています。この日は2位が佐藤慧一選手、3位が佐藤幸椰選手（ともに雪印メグミルク所属）と、小林選手にとっては古巣の仲間との優勝争いになりました。小林選手は「かつてのチームメイトと切磋琢磨出来て楽しかった」と、満足げな表情を見せていました。ミラノ・コルティナ五輪では弟・小林陵侑選手が混合団体で銅メダルを獲得したほか、新エースの二階堂蓮選手がノーマルヒルで銅メダル、ラージヒルで銀メダルを獲得。自身が見据える4年後の五輪については「日本チームとして勢いがついている。僕自身、年もとってきていますが、若いのには負けず、おじさんたちに勇気を与えるジャンプを魅せたいです」 と目標を語りました。大会結果男子優勝 小林潤志郎 (Wynn.) 221.82位 佐藤慧一 (雪印メグミルク) 211.43位 佐藤幸椰 (雪印メグミルク) 205.4女子優勝 一戸くる実 (雪印メグミルク) 212.92位 岩佐 明香 (大林組)200.03位 中山 和 (日本ビール)199.0