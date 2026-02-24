本田響矢、エレガンスを身にまとう 時計ブランド『ロンジン』の「フレンド・オブ・ブランド」に就任
俳優の本田響矢が、190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』の「フレンド・オブ・ブランド」に就任。ブランドが掲げる”エレガンスを身にまとう”という哲学を現代的な感性で体現する。
【写真】おしゃれなイベントポスター ロンジンアーカイブ展
今回「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」に就任した本田は、普段から腕時計を着けて過ごすことが好きだという。時間は今の時代、携帯でもすぐに確認できるが、あえて腕に時計を着けて過ごすことが今を生きる上で、より良い時間を過ごせるような気がすると、洗練された人柄をみせた。また「ロンジン」のブランドイメージにいついては、「翼を持った砂時計のロゴが魅力的」だと語っている。
なお本田は、間もなく開催される「ロンジン アーカイブ展 時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡（会期：3月1日（日）〜5月10日（日）場所：東京・銀座 シテ・ドゥ・タン・ギンザ）」にも訪れる予定だ。
【コメント全文】
■「フレンド・オブ・ブランド就任について
「ロンジンは、クラシックなどこか落ち着きのある美しさと、機能性が備わった、スイスの老舗時計ブランド、という印象です。翼を持った砂時計のロゴが魅力的だなと思います。今の時代は携帯を見ればすぐに時間を確認できますが、あえて腕に時計を着けて過ごすことが今を生きる上で、より良い時間を過ごせるような気がしています。腕時計を着けて過ごすことが好きで、普段からそうしていたので、今回「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」に就任させていただけてとてもうれしいです。ロンジンの魅力をたくさん知っていただけるよう頑張ります」
■エレガンスについて
「シンプルな中に感じられる上品さや、洗練された個性、魅力的な何か。そんなことがエレガンスだと思います」
