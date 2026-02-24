２５年に優秀な成績を収め、地方競馬の発展に功績があった人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」が２４日、都内のホテルに約２２０人の関係者を集めて盛大に行われた。年度代表馬には昨年暮れの東京大賞典でＧ１初制覇を果たしたディクテオン（大井・荒山勝）が初受賞。管理する荒山勝徳調教師は最優秀賞金収得、勝率の２冠に加えて、殊勲調教師賞にも輝いた。

断トツ１番人気のミッキーファイトを首差封じた東京大賞典。激闘の末に年度代表馬の栄誉を勝ち取ったのは７歳馬ディクテオン。その関係者が喜びも新たに、晴れの舞台に再び集った。

管理する荒山勝師は緊張した面持ちで「すごく重みを感じています」と静かに話せば、主戦を務める矢野貴も「こんな素晴らしい馬に乗せていただいて、感謝しかない」とほほ笑みを浮かべた。ＪＲＡ時代はＪｐｎ２＆３で３勝を挙げたが、もうひと花を、とばかりに昨年１月に転入。４戦目の海外初遠征となった韓国・コリアＣでＶ。その余勢を駆ってのチャレンジした年末の大一番は７番人気の低評価を覆す見事なモノ。悲願のビッグタイトルとなった。

この後は予定通り、ドバイＷＣ（３月２８日・メイダン）へ遠征する。トレーナーが「厩舎の夢でした。それが現実になって…。それも年度代表馬で。ドラマですね。それなら最高の形でドラマを完結させたい。そんな野望を持って行きます」と意欲を見せれば、主戦も「夢のようですが、夢のままじゃなく、依頼してくれた関係者が満足してもらえるよう、気を引き締めて臨みたい」と力強く前を見据えた。