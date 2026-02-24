ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。

フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンス代表の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）。森田は「たくさんの声援ありがとうございます。素晴らしいチームジャパンのサポートのおかげで自分たちの力を存分に発揮することができた。普段からサポートしてくださっている関係者の皆様にも本当に感謝。この経験を糧に、もっと頑張ります」と決意表明。

吉田は「チームジャパンの皆さんと銀メダルを獲得できたことをとても光栄に思います。今回この五輪に出られたのは皆さんのおかげなので、４年後は個人戦も団体戦も出られるように、メダルに貢献できるように、ここから４年間頑張っていきたいと思います」と力を込めた。

日本勢が獲得したメダルは計２４個（金５個、銀７個、銅１２個）で、１８個だった前回の北京大会を上回り、冬季五輪で過去最多になった。この日、選手５３人を含む選手団本隊の１２２人が帰国。２５日に解団式を行う。