三井住友カード、「Visaのクリック決済」対応開始 - ネットショッピングで情報入力が不要に
三井住友カードは2月24日、オンラインショッピング加盟店向け決済サービス「クリック決済」の対応を開始した。
クリック決済
クリック決済とは、事前にカード番号や住所等を登録しておくことで、オンラインショッピングでの購入手続き時に情報の手入力が不要になる決済ソリューション。海外では「Click To Pay」という名称でサービス展開されており、昨年Visaが日本で展開することを発表した。
加盟店での利用方法
対象カードは、三井住友カードが発行するVisaブランドのクレジットカードで、クリック決済のマークが表示されているオンラインショッピング加盟店で利用可能。カード番号ではなくトークン(代替番号)を活用した取引を行うため、安心安全に決済ができる。
設定方法は、同社の「クリック決済」サービスページにアクセスし、ページ下部の「クリック決済の登録申請」より手続きできる。利用設定すると、支払いの際に登録済みのカードが画面に表示される。その中から使用したいカードを選択し、本人認証を行うことで支払いが完了する。日本で利用できるオンラインショッピング加盟店は、今後拡大予定だという。
クリック決済
クリック決済とは、事前にカード番号や住所等を登録しておくことで、オンラインショッピングでの購入手続き時に情報の手入力が不要になる決済ソリューション。海外では「Click To Pay」という名称でサービス展開されており、昨年Visaが日本で展開することを発表した。
対象カードは、三井住友カードが発行するVisaブランドのクレジットカードで、クリック決済のマークが表示されているオンラインショッピング加盟店で利用可能。カード番号ではなくトークン(代替番号)を活用した取引を行うため、安心安全に決済ができる。
設定方法は、同社の「クリック決済」サービスページにアクセスし、ページ下部の「クリック決済の登録申請」より手続きできる。利用設定すると、支払いの際に登録済みのカードが画面に表示される。その中から使用したいカードを選択し、本人認証を行うことで支払いが完了する。日本で利用できるオンラインショッピング加盟店は、今後拡大予定だという。