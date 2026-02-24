ローラ「生きている鶏さんを捕まえて、絞めて、解体」人生初の鶏解体を告白「深く考えさせられた」「尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】モデルのローラが2月23日、自身のInstagramを更新。人生で初めて、生きている鶏を捕まえ、絞めて解体するという体験をしたことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】35歳モデル、開放的なキッチン 自ら鶏解体する姿
ローラは「昨日は、人生で初めて、生きている鶏さんを捕まえて、絞めて、解体をして、命を頂くという経験をしたよ」と報告。「食べるのならばしっかりと自分で行って、命のありがたみや責任を感じたい」と、この体験に至った心境を説明して、鶏を捕まえる場面から真剣な面持ちで解体している様子、調理した後までの写真を複数枚投稿している。
実際に解体作業を経験し「恐怖もありつつも『ありがとう。あなたの命を頂かせてもらいます』の気持ちの方が強かった」と振り返り、自身で解体した鶏の味については「とっても深く優しい甘さで、今まで食べた鶏さんの中でいちばん美味しかった」と感想を述べて「どんな部位も大切に頂きたい」「責任を持って自分で行った事で、罪悪感よりもありがとうの感謝の気持ちの方が大きくなった」と鶏肉を食べることへの心境の変化を明かしている。
この投稿には「深く考えさせられた」「すごい経験」「尊敬する」「食への向き合い方を見直したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ローラ、命と向き合った初体験を告白
◆ローラの投稿に反響
