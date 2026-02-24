「にじさんじ遊び王3」剣持刀也VSフレン・E・ルスタリオ ガチかくれんぼが白熱
【モデルプレス＝2026/02/24】にじさんじの人気VTuberによるバラエティ「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3」の第2話が、2月24日17時よりDMM TVにて配信を開始した。
「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表
にじさんじの人気VTuberたちが、賞金100万円を奪い合うべくリアルの世界で大暴れする待望のシリーズ第3弾。 彼らが「子どもの遊び」で本気のバトルを繰り広げる姿は、1話から早くも話題沸騰中。銀行、オフィス、教会、学校、廃墟など、あらゆるシチュエーションが詰め込まれた「不思議なビル」を舞台に、シリーズ皆勤賞の剣持刀也率いる「剣持軍」と、初参戦のフレン・E・ルスタリオ率いる「フレン軍」が、勝利を目指して熱い火花を散らす。 MCはシーズン1・2に続き、「遊び王」を知り尽くす夢追翔とリゼ・ヘルエスタが務める。
1話で繰り広げられた「オニごっこ」では、VTuberたちのガチすぎる立ち回りが大きな話題に。第2話では、いよいよ本格的なチーム戦「かくれんぼ」がスタート。ルールは、エリア内に隠れた敵チームを制限時間内に探し出すというもの。5分間で隠れる4人に対し、オニはたった1人で10分以内に全員を見つけ出さなければならない。攻守交替を繰り返し、発見人数の多いチームがポイントを獲得、100万円に近づいて行く。
先攻で隠れるのは剣持軍、探すのはフレン軍。フレン軍のオニを務める叢雲カゲツは、忍者集団のエースとしての本領を発揮し、その隠密スキルで潜伏する敵を仕留めることができるのか？続く攻守交替では、剣持軍のオニ役・栞葉るりが「全員見つけられなかったら退職します」と、まさかの退職届持参で自らを追い込む衝撃の事態に。
思い思いの隠れ場所の潜む面々。捜索が進むにつれ1人、また1人と捕まるなか、最後まで絶対に見つからないツワモノメンバーの姿も？100万円が懸かっているからこそ生まれる、なりふり構わぬ必死の攻防に注目が集まる。
続く2回戦では隠れる範囲が2フロアに拡大し、難易度は格段にアップ。チームの絆を試す新アイテム「ドローン監視カメラ」まで登場し、戦略的な連携によって心理戦はさらなるカオスへ突入。ドローン活用が勝利の鍵を握るなか、剣持軍リーダーの剣持刀也はそのカメラに向かい執拗な煽りポーズを連発し、思わず現場も大爆笑！一方、孤軍奮闘するフレン軍リーダーのフレン・E・ルスタリオは、極限状態の中で「1人じゃなにもできない」と仲間の大切さを痛感するまさかの感動シーンも？VTuberたちの個性が炸裂し、絆の深さも垣間見える「かくれんぼ」の結末とは。
あわせて、第1話のYouTube配信もスタート。「オニ増殖システム」「カオスエリア」など新ルール導入で白熱する「オニごっこ」を楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表
◆「にじさんじ遊び王3」剣持刀也VSフレン・E・ルスタリオ
にじさんじの人気VTuberたちが、賞金100万円を奪い合うべくリアルの世界で大暴れする待望のシリーズ第3弾。 彼らが「子どもの遊び」で本気のバトルを繰り広げる姿は、1話から早くも話題沸騰中。銀行、オフィス、教会、学校、廃墟など、あらゆるシチュエーションが詰め込まれた「不思議なビル」を舞台に、シリーズ皆勤賞の剣持刀也率いる「剣持軍」と、初参戦のフレン・E・ルスタリオ率いる「フレン軍」が、勝利を目指して熱い火花を散らす。 MCはシーズン1・2に続き、「遊び王」を知り尽くす夢追翔とリゼ・ヘルエスタが務める。
◆「にじさんじ遊び王3」ドローンも飛び出すガチかくれんぼが白熱
先攻で隠れるのは剣持軍、探すのはフレン軍。フレン軍のオニを務める叢雲カゲツは、忍者集団のエースとしての本領を発揮し、その隠密スキルで潜伏する敵を仕留めることができるのか？続く攻守交替では、剣持軍のオニ役・栞葉るりが「全員見つけられなかったら退職します」と、まさかの退職届持参で自らを追い込む衝撃の事態に。
思い思いの隠れ場所の潜む面々。捜索が進むにつれ1人、また1人と捕まるなか、最後まで絶対に見つからないツワモノメンバーの姿も？100万円が懸かっているからこそ生まれる、なりふり構わぬ必死の攻防に注目が集まる。
続く2回戦では隠れる範囲が2フロアに拡大し、難易度は格段にアップ。チームの絆を試す新アイテム「ドローン監視カメラ」まで登場し、戦略的な連携によって心理戦はさらなるカオスへ突入。ドローン活用が勝利の鍵を握るなか、剣持軍リーダーの剣持刀也はそのカメラに向かい執拗な煽りポーズを連発し、思わず現場も大爆笑！一方、孤軍奮闘するフレン軍リーダーのフレン・E・ルスタリオは、極限状態の中で「1人じゃなにもできない」と仲間の大切さを痛感するまさかの感動シーンも？VTuberたちの個性が炸裂し、絆の深さも垣間見える「かくれんぼ」の結末とは。
◆「にじさんじ遊び王3」第1話YouTube配信スタート
あわせて、第1話のYouTube配信もスタート。「オニ増殖システム」「カオスエリア」など新ルール導入で白熱する「オニごっこ」を楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】