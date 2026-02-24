世界的人気を誇る日本人アーティストグループ「XG」のプロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ（39）が23日、愛知県内のホテルでコカイン1袋を所持した疑いで逮捕された。

22日にIGアリーナでのXGのコンサート終了後、23日午前0時20分ごろ、ホテルの一室からコカイン4袋と乾燥大麻1袋が押収され、酒井容疑者と共に部屋にいたXGが所属する事務所「XGALX」のキム・マイケル・チョン（39）とエイベックスの社員2人も現行犯で逮捕されたという。

酒井容疑者は母が日本人、父が韓国人で韓国にルーツを持つ。自身もボーイズグループ出身で、XGの生みの親として、ファンにも「鬼教官」として知られていた。報道によれば、逮捕のきっかけは警察へのリーク。1年ほど内偵を続け、今回の逮捕に至ったというが「Xに以前からサイモン氏の薬物疑惑が流れていて、逮捕前日に、そろそろ逮捕されるんじゃないかという噂が流れていました」（XGのファン）という。

エイベックスはホームページに「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります。皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と掲載。日刊ゲンダイが同社の広報に問い合わせると、「現在申し上げられるのはホームページのとおりです」と語り、XGのメンバーに少しでも影響が及ばぬよう努めている様子だ。

それもそのはず、XGは、国内ガールズグループのパイの奪い合いから、世界をターゲットに切り替えた“超成長株”。

デビュー早々米最大級の音楽フェス「コーチェラ」に出演し、今月6日から2度目のワールドツアーが始まったばかり。個性や考え方を尊重したグループで、メンバーのCOCONA（20）が昨年、男性的なアイデンティティーを持つノンバイナリーとして胸の切除手術を受けたことをカミングアウト。すると、アーティストとしてだけでなく人間性をも高く評価され、若年層に受け入れられた。今後、コンサートは3、4月に福井、宮城、福岡、その後、アジア、北米、ヨーロッパ、南米、オーストラリアで開催予定だ。

エイベックスといえば、2000年代の小室ブーム、安室奈美恵、華原朋美、浜崎あゆみの歌姫全盛時代の勢いは失せ、男女混合グループのAAAも空中分解。AAAからソロになったNissy（西島隆弘=39）も2月に同社を退所し、看板アーティストが激減していた。20年に南青山の自社ビルを売却したあたりから人材流出も目立ってきたという。

そんな稼ぎ頭を失ったエイベックスにとってXGは希望の星だった。

「XGの担当部署は勝ち組と鼻高々だったそうです」（芸能関係者）

ところが勝馬に乗ったはずの担当社員2人も今回、逮捕されてしまった格好だ。あるレコード会社関係者の見立てはこうだ。

「社員といえども、プロデューサーに好かれて、人気アーティストの元にいることが一番の保身。そのため、議論を戦わすより、都合のいい人になろうとしがちです。逮捕された社員も薄々は薬物に気づいていたけれど、何も言えなかったのでは。そしてコンサートを終え、部屋に戻って一息ついたところで自分たちも一緒に逮捕されたんじゃないでしょうか」

才能に関しては評価の高い酒井容疑者だが、見て見ぬふりしなければならないほど「鬼教官」には逆らえなかったのだろうか。

