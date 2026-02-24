ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐと落ち着いた展開 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐと落ち着いた展開

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐと落ち着いた展開

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）

ドイツ 2.704

フランス 3.269（+57）

イタリア 3.314（+61）

スペイン 3.119（+42）

オランダ 2.772（+7）

ギリシャ 3.314（+61）

ポルトガル 3.056（+35）

ベルギー 3.215（+51）

オーストリア 2.998（+29）

アイルランド 2.964（+26）

フィンランド 2.958（+25）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト