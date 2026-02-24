ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐと落ち着いた展開
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）
ドイツ 2.704
フランス 3.269（+57）
イタリア 3.314（+61）
スペイン 3.119（+42）
オランダ 2.772（+7）
ギリシャ 3.314（+61）
ポルトガル 3.056（+35）
ベルギー 3.215（+51）
オーストリア 2.998（+29）
アイルランド 2.964（+26）
フィンランド 2.958（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
