ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５７、伊６１ｂｐと落ち着いた展開
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）
ドイツ　　　　2.704
フランス　　　3.269（+57）
イタリア　　　3.314（+61）
スペイン　　　3.119（+42）
オランダ　　　2.772（+7）
ギリシャ　　　3.314（+61）
ポルトガル　　　3.056（+35）
ベルギー　　　3.215（+51）
オーストリア　2.998（+29）
アイルランド　2.964（+26）
フィンランド　2.958（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）