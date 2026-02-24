アーティストグループ「XG」のプロデューサーら4人がコカインを所持したとして現行犯逮捕された事件で、警視庁はプロデューサーらが常習的にコカインを使用していたとみて捜査しています。

記者

「酒井容疑者を乗せた車が、いま東京湾岸署から出てきました」

「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ容疑者（39）や「エイベックス」の社員の男ら4人は、けさ、麻薬取締法違反の疑いで送検されました。

4人はきのう未明、ホテルの一室でコカインを所持した疑いで現行犯逮捕されましたが、警視庁が関係者の情報提供などから酒井容疑者らが常習的にコカインなどを使用していたとみて捜査していることが分かりました。

逮捕の8時間あまり前には、ファンに笑顔を向けていた酒井容疑者。酒井容疑者らは少なくとも1年以上前から違法薬物を使用していたとみられています。

「エイベックス」は、「捜査が行われており、全面的に協力してまいります」とコメントを発表しました。

また、「XG」のX公式アカウントも「XGの関与は一切ない」として、メンバーのコメントを投稿。「大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」「これまでと変わらず、活動に誠実に取り組んでいきたい」としています。