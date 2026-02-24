上方落語協会は、落語家の露の團六（つゆの・だんろく）さんが今月21日、肝腎不全で亡くなったと訃報を伝えました。67歳でした。

露の團六さんは1958年（昭和33年）生まれの神戸市出身。1980年（昭和55年）5月5日に「露の五郎兵衛一門」に入門し、噺家として活動を開始。近年にいたるまで「明石高家寺寄席」「板宿寄席」「露の五郎兵衛の遺した噺」などの寄席や落語会などで活躍を続けていました。







合わせて、露の團六さんは2004年（平成16年）に自著『あほやけど、ノリオ ダウン症の兄貴をもって』を出版。ダウン症の兄と共に暮らす日々を幼少期から綴ったもので、「出版以来、全国各地で、中高生、PTA、人権の会などに呼ばれています」と團六さん自身が自己紹介としてコメントしていました。

團六さんは「できる限り、講演とともに、落語をやらせてもらっています」「一人でも多くの人に落語を好きになってもらい、障害者への理解も深めてほしい」と、自己紹介のコメントに綴っていました。

通夜は今月26日・告別式は今月27日に行われます。

