「ちいかわ」待望の“くりまんじゅう”LINE着せかえが登場 ネット歓喜「やっと！嬉しすぎる！」「パイセンきたああああ!!!」「かわいいうれしい」
イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画『ちいかわ』の公式Xが24日、作中に登場する人気キャラクター「くりまんじゅう」のLINE着せかえの配信開始を発表した。
【画像】「パイセンきたああああ!!!」かわいいぺたっとデザイン！“ファン待望”くりまんじゅうの着せかえ
投稿では、「かわいいぺたっとデザイン！」と紹介され、薄いグリーンをベースカラーに、画面に張り付くようなイラストをメインとしたさまざまな姿のくりまんじゅうが散りばめられたデザインとなっている。
SNSでは「やっと！嬉しすぎる！」「やったあああああああ!!!!パイセンきたああああ!!!」「LINEほぼ使ってないけど着せかえ買いました」「これで毎日LINE習慣が身につきます」「いろんな先輩が見れてかわいいうれしい」「LINEってパスコード設定できるの知らんかった これ見て知ったw」「即ポチよ」「まってたあぁぁぁぁっっっ」など、歓喜の声が多数上がっている。
