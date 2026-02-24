Ç®³¤¤ÎÅÚÀÐÎ®¡¢Í½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡ÀÅ²¬ÃÏºÛ»ÙÉô¤ÇµìÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¼çÄ¥
¡¡ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Ç2021Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÅÚÀÐÎ®¤Ï°ãË¡¤ÊÀ¹¤êÅÚ¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤é¤¬¸½µì¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤È¸©¡¢»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬24Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£µìÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ï¿ÒÌä¤Ç¡Ö¡ÊÊøÍîµ¯ÅÀ¤ËÌÚ¤¯¤º¤ä»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ë¤´¤ß¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤ÇÊøÍî¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µìÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾É³ÈÂçËÉ»ß¶¨ÎÏ¶â¤òº¾¼è¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç15Æü¤Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Å·ÌîÆó»°ÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê75¡Ë¡£
¡¡¿ÒÌä¤Ç¡¢»Ô¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤¬¸½½êÍ¼Ô¤Ë°Ü¤Ã¤¿11Ç¯°Ê¹ß¡¢»Ô¤¬ÂÐºö¹©»ö¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤ÎÃí°Õ´µ¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤Î¾®°ëÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¹ÔÀ¯¤¬µ¬À©¤¹¤ë¡ËÀ¹¤êÅÚ¤Î¹â¤µ¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÀÐÎ®¤Ï2021Ç¯7·î¤ËÈ¯À¸¤·¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á28¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£