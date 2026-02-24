連休明け２４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３１２円３７銭（０・６４％）高の４万９４７３円４０銭だった。

２営業日ぶりに上昇した。全銘柄のうち、５割超にあたる１８７銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比４９５円３９銭（０・８７％）高の５万７３２１円０９銭だった。読売３３３と比べ、上昇率が大きかった。

米半導体大手エヌビディアが対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩに出資する方針だと報じられ、ＡＩ需要の拡大への期待感から、半導体や電線関連の銘柄が買われた。一方、ＡＩが既存のソフトウェアの業務を代替するとの懸念から、ＩＴ関連銘柄の一部は値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、電線大手・古河電気工業（１５・３２％）、村田製作所（１０・０７％）、フジクラ（１０・０％）の順に大きかった。

下落率は、ベイカレントの１３・８２％が最大だった。トレンドマイクロ（１３・７５％）、富士通（８・７３％）と続いた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、７・５０ポイント（０・２０％）高い３８１５・９８。