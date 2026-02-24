「江戸川大賞・Ｇ１」（２４日、江戸川）

中止順延のため１日遅れで行われた優勝戦１２Ｒは、５コースから強烈なまくりを決めた板橋侑我（２９）＝静岡・１１８期・Ａ１＝が快勝。Ｇ１は３回目、通算７回目では優勝を飾った。江戸川では４回目の優出で初優勝。インで残した湯川浩司（大阪）が２着、稲田浩二（兵庫）が３着に食い込んだ。

ほぼ横一線のスリットから強烈な５コースまくりを決めた板橋。「あれしかなかった。のぞいた前沢（丈史＝東京）さんが戻ってくるのが見えたので上を行こうと。ロードがありました」と胸を張る会心のレースだ。「今節は初日から本当にいい足でした。ゾーンが広くてどんな気候にも対応できて、焦った日がなかった」。オール３連対の成績もうなずける。

２１年１１月の浜名湖、２３年１２月の鳴門に続く３回目の周年Ｖ。これで７月のＳＧ・オーシャンカップ（びわこ）出場に大きく前進した。「びわこは好きなところだし、頑張りたい。それにこんなに早い時季にＧ１を勝ったことはなかったので、今年はグランプリシーズに出てその景色を見てみたい」と目標を掲げる。

準優のあった２２日は８８歳で亡くなった祖父・三男さんの一周忌。「すごく意識していた。じいちゃんも喜んでくれていると思う」。墓前にうれしい報告ができそうだ。