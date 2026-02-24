2月27日から配信されるHuluオリジナル『時計館の殺人』より、ずっと真夜中でいいのに。が手がけたオープニング曲入りの予告映像が公開された。

本作は、2024年3月に配信されたHuluオリジナル『十角館の殺人』の続編。前作を超える全8話で構成され、第1部（6話）、第2部（2話）の2部制に。第1部は2月27日から、第2部は3月20日からHuluで独占配信される。

原作となる『館』シリーズは、綾辻行人の代表作で『十角館の殺人』から『奇面館の殺人』まで、これまで9作の長編が発表されており、累計発行部数は750万部を突破。『時計館の殺人』は1991年9月に発行されたシリーズ第5作目で、1992年第45回日本推理作家協会賞を受賞している。

監督は内片輝が続投し、本作からは山本大輔も参加。脚本は、綾辻と作家・有栖川有栖が共同で原作を考案したドラマ『安楽椅子探偵』シリーズ8作品すべての脚本を担当した戸田山雅司が手がける。前作に引き続き奥智哉と青木崇高が、江南孝明役と島田潔あらため推理作家・鹿谷門実役をそれぞれ演じるほか、山中崇、今野浩喜、向里祐香、岡部ひろき、吉田伶香、渡辺優哉、阿部凜、藤本洸大の出演が決定している。

物語の舞台は1989年。オカルト雑誌の新米編集者として働く江南孝明（奥智哉）は、自身が担当する特別企画の取材のため、再びあの天才建築家・中村青司が設計した館を訪れることに。鎌倉の外れに建つ「時計館」と呼ばれるその館では、9年前に主人が亡くなった前後から周辺で人死にが相次ぎ、ある時期から少女の霊が出るという噂が立っていた。江南は「時計屋敷の亡霊に挑む」という特別企画で、その時計館の旧館に閉じ籠り、少女の亡霊と接触する“交霊会”を行う。一方、江南とともに十角館の惨劇の謎を追った仲である島田潔は、あれから3年が経ち、推理作家・鹿谷門実（青木崇高）としてデビュー。江南が時計館へ取材に行くという話を聞き、自らも時計館を訪れるのだった。

監督・プロデューサーが作品のイメージを直接説明し、それを受け取ったソングライターのACAねが自身の創作表現を交差させて制作されたずっと真夜中でいいのに。の新曲「よもすがら」。公開された予告映像では、原作者・綾辻も初めて楽曲を聴いた際には「思わず、『さすが……』と声がこぼれました」と語ったダークでミステリアスな旋律が、江南たちが巻き込まれていく恐るべき惨劇の断片や、館の謎に挑む鹿谷を映し出した映像に重なっている。

また、2月27日よりHuluオリジナル『十角館の殺人』と『時計館の殺人』の英語字幕が視聴可能に。『十角館の殺人』が日本国内のみならず海外のアワードにノミネートされるなど高い評価を受けたことで、今回両作品ともに台本を英語翻訳し、英語字幕での視聴が選択できるようになった。

また、『十角館の殺人』『時計館の殺人』、それぞれの劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックのリリースも決定。映画『わが母の記』で第36回日本アカデミー賞音楽賞優秀賞を史上最年少で受賞し、その後も2度の日本アカデミー賞音楽賞優秀賞を受賞した富貴晴美が音楽を担当している。

（文＝リアルサウンド映画部）