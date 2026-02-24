OMデジタルソリューションズ株式会社は、「OM SYSTEM 春のキャッシュバック」キャンペーンを2月26日（木）に開始する。期間は3月31日（火）まで。

対象のミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラを購入して、所定の手続きを行うと最大2万5,000円分のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。キャッシュバック方法は「選べるe-GIFT」もしくは「VISAギフトカード」を選択できる。

応募にはWebサイトからの製品登録と、応募フォームへの入力、必要書類の郵送が必要となる。

最もキャッシュバック額が高いのは「OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット」の2万5,000円分。カメラボディ、レンズに加えて双眼鏡「8×25WP II フォレストグリーン」が付属するキットで、直販価格は43万7,800円となっている。

キャンペーン名

OM SYSTEM 春のキャッシュバック

対象購入期間

2026年2月26日（木）～2026年3月31日（火）

応募期間

2026年2月26日（木）～2026年4月14日（火）当日消印有効

※Web登録は4月14日（火）15時00分まで

対象製品とキャッシュバック額

OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディー：10,000円分 OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット：20,000円分 OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット：25,000円分 OM SYSTEM OM-3 ボディー：10,000円分 OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：15,000円分 OM SYSTEM OM-5 Mark II ボディー：5,000円分 OM SYSTEM OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット：10,000円分 OM SYSTEM OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：10,000円分 OM SYSTEM Tough TG-7：5,000円分