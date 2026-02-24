キャンペーン：「OM SYSTEM 春のキャッシュバック」で最大2万5,000円還元
OMデジタルソリューションズ株式会社は、「OM SYSTEM 春のキャッシュバック」キャンペーンを2月26日（木）に開始する。期間は3月31日（火）まで。
対象のミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラを購入して、所定の手続きを行うと最大2万5,000円分のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。キャッシュバック方法は「選べるe-GIFT」もしくは「VISAギフトカード」を選択できる。
応募にはWebサイトからの製品登録と、応募フォームへの入力、必要書類の郵送が必要となる。
最もキャッシュバック額が高いのは「OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット」の2万5,000円分。カメラボディ、レンズに加えて双眼鏡「8×25WP II フォレストグリーン」が付属するキットで、直販価格は43万7,800円となっている。
キャンペーン名
OM SYSTEM 春のキャッシュバック
対象購入期間
2026年2月26日（木）～2026年3月31日（火）
応募期間
2026年2月26日（木）～2026年4月14日（火）当日消印有効
※Web登録は4月14日（火）15時00分まで