　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　56(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 677(　　 677)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 142(　　 142)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2475(　　2475)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3630(　　2156)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 119(　　　81)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 335(　　 283)
日経225ミニ　 　 3月限　　　220687(　108891)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 307(　　 171)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　30(　　　18)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2300(　　1218)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　48(　　　28)
日経225ミニ　 　 3月限　　　156856(　 85424)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 340(　　 194)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　42(　　　14)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 269(　　 269)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11275(　 11275)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　88(　　　88)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　15(　　　15)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2143(　　2143)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 58041(　 58041)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　15(　　　15)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース