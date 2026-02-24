主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 56( 0)
TOPIX先物 3月限 44( 44)
日経225ミニ 3月限 677( 677)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 142( 142)
日経225ミニ 3月限 2475( 2475)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3630( 2156)
6月限 119( 81)
TOPIX先物 3月限 335( 283)
日経225ミニ 3月限 220687( 108891)
4月限 307( 171)
5月限 30( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2300( 1218)
6月限 48( 28)
日経225ミニ 3月限 156856( 85424)
4月限 340( 194)
5月限 42( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 269( 269)
6月限 18( 18)
日経225ミニ 3月限 11275( 11275)
4月限 88( 88)
5月限 15( 15)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2143( 2143)
6月限 19( 19)
日経225ミニ 3月限 58041( 58041)
4月限 39( 39)
5月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
