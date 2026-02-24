主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1669( 630)
TOPIX先物 3月限 1198( 591)
日経225ミニ 3月限 2306( 2170)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15( 0)
TOPIX先物 3月限 776( 512)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2977( 360)
日経225ミニ 3月限 5539( 5539)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2276( 1003)
TOPIX先物 3月限 236( 236)
日経225ミニ 3月限 2799( 2773)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1085( 585)
6月限 51( 29)
TOPIX先物 3月限 247( 209)
日経225ミニ 3月限 71051( 32955)
4月限 126( 46)
5月限 9( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 770( 486)
6月限 17( 11)
日経225ミニ 3月限 34063( 15807)
4月限 140( 70)
5月限 13( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 4574( 4574)
4月限 43( 43)
5月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 494( 494)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 3月限 21012( 21012)
4月限 27( 27)
5月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
