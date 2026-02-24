　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1669(　　 630)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1198(　　 591)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2306(　　2170)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　15(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 776(　　 512)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2977(　　 360)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5539(　　5539)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2276(　　1003)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 236(　　 236)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2799(　　2773)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1085(　　 585)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　51(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 247(　　 209)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 71051(　 32955)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 126(　　　46)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 770(　　 486)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　11)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 34063(　 15807)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 140(　　　70)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4574(　　4574)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 494(　　 494)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 21012(　 21012)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース