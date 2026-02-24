　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11712(　 10763)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15026(　 14915)
日経225ミニ　 　 3月限　　　149273(　149273)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2052(　　2052)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 114(　　 114)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7352(　　7210)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 132(　　 132)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19136(　 17779)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 88873(　 88873)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2319(　　2319)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　58(　　　58)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 999(　　 787)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1186(　　1105)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3734(　　3734)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2536(　　1675)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5793(　　3237)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3998(　　3990)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2275(　　1470)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8055(　　5942)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10234(　 10234)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 765(　　 710)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4454(　　4274)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6077(　　6051)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4768(　　4559)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10183(　　8565)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 50575(　 48004)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1381(　　1378)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 366(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 833(　　 369)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1478(　　 758)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2845(　　 997)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 297(　　 297)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 757(　　 757)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　65(　　　65)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース