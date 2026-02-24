外国証券 先物取引高情報まとめ（2月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11712( 10763)
6月限 39( 39)
TOPIX先物 3月限 15026( 14915)
日経225ミニ 3月限 149273( 149273)
4月限 2052( 2052)
5月限 114( 114)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7352( 7210)
6月限 132( 132)
TOPIX先物 3月限 19136( 17779)
日経225ミニ 3月限 88873( 88873)
4月限 2319( 2319)
5月限 58( 58)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 999( 787)
6月限 30( 30)
TOPIX先物 3月限 1186( 1105)
日経225ミニ 3月限 3734( 3734)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2536( 1675)
TOPIX先物 3月限 5793( 3237)
日経225ミニ 3月限 3998( 3990)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2275( 1470)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 8055( 5942)
日経225ミニ 3月限 10234( 10234)
4月限 23( 23)
5月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 765( 710)
TOPIX先物 3月限 4454( 4274)
日経225ミニ 3月限 6077( 6051)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4768( 4559)
6月限 6( 1)
TOPIX先物 3月限 10183( 8565)
日経225ミニ 3月限 50575( 48004)
4月限 1381( 1378)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 366( 0)
TOPIX先物 3月限 833( 369)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1478( 758)
TOPIX先物 3月限 2845( 997)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 297( 297)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 757( 757)
日経225ミニ 4月限 65( 65)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11712( 10763)
6月限 39( 39)
TOPIX先物 3月限 15026( 14915)
日経225ミニ 3月限 149273( 149273)
4月限 2052( 2052)
5月限 114( 114)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7352( 7210)
6月限 132( 132)
TOPIX先物 3月限 19136( 17779)
日経225ミニ 3月限 88873( 88873)
4月限 2319( 2319)
5月限 58( 58)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 999( 787)
6月限 30( 30)
TOPIX先物 3月限 1186( 1105)
日経225ミニ 3月限 3734( 3734)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2536( 1675)
TOPIX先物 3月限 5793( 3237)
日経225ミニ 3月限 3998( 3990)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2275( 1470)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 8055( 5942)
日経225ミニ 3月限 10234( 10234)
4月限 23( 23)
5月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 765( 710)
TOPIX先物 3月限 4454( 4274)
日経225ミニ 3月限 6077( 6051)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4768( 4559)
6月限 6( 1)
TOPIX先物 3月限 10183( 8565)
日経225ミニ 3月限 50575( 48004)
4月限 1381( 1378)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 366( 0)
TOPIX先物 3月限 833( 369)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1478( 758)
TOPIX先物 3月限 2845( 997)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 297( 297)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 757( 757)
日経225ミニ 4月限 65( 65)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース