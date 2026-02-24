「日経225オプション」3月限プット手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 19( 19)
バークレイズ証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
BNPパリバ証券 38( 38)
バークレイズ証券 5( 5)
楽天証券 7( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
バークレイズ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 21( 13)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
SBI証券 3( 1)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 11( 7)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
