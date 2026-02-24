　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万6375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
バークレイズ証券　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　38(　　38)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万6625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万6750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　13)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)


◯5万7375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース