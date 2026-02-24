「日経225オプション」3月限プット手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 454( 154)
BNPパリバ証券 260( 35)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
SBI証券 15( 5)
楽天証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
UBS証券 225( 0)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 39( 39)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 1( 1)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
