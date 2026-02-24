「日経225オプション」3月限コール手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
SBI証券 42( 30)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 15( 15)
松井証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 13( 7)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
SBI証券 21( 13)
楽天証券 13( 11)
BNPパリバ証券 7( 7)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 8( 0)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
