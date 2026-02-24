　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯5万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　78(　　78)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)


◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　37(　　37)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯5万7375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 0)


◯5万7125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース