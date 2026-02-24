「日経225オプション」3月限コール手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 188( 188)
ゴールドマン証券 106( 106)
JPモルガン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 18( 12)
松井証券 11( 11)
日産証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 266( 66)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
楽天証券 14( 14)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 188( 188)
ゴールドマン証券 106( 106)
JPモルガン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 18( 12)
松井証券 11( 11)
日産証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 266( 66)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
楽天証券 14( 14)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース