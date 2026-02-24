ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団が24日に帰国。記者会見ではフィギュアスケート・ペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来選手＆木原龍一選手が自分へのご褒美プランを明かしました。

会見で自らへのご褒美や解禁したいことを質問されたりくりゅうペア。木原選手は「2人ともオリンピックに向けて食事制限をしっかりやってきたので、しばらくは自分たちの好きなものを食べたい」とコメントします。

「なかなか自由に時間を使えていなかった」と今大会への準備で忙しかったことを明かした木原選手。「僕自身はキャンピングカーでアメリカを横断したい」と回答すると、驚きの声があがりました。

続いてマイクを受け取った三浦選手は「私たちはカナダを拠点に練習しているのであまり日本に帰国することがない」と前置きし、「日本食、おすしなどをたくさん食べたい」と答えました。

この質問を受けた際には三浦選手がマイクを持っていたものの、木原選手へとっさにバトンタッチ。思いがけずマイクを渡された木原選手が「俺!?」と驚いた様子に場内から笑いが起こるなど、この日も仲の良さを感じさせました。