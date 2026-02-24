「サンリオ×侍ジャパン」がタイトーくじに登場 A賞は“ヘッドスライディングするポムポムプリン”の抱き枕 3・6より順次発売
タイトーが展開する『タイトーくじ』の公式Xが24日、野球日本代表の「侍ジャパン」と「サンリオキャラクターズ」のコラボくじの発売日と賞品ラインナップを発表した。
【写真】“ヘッドスライディングするポムポムプリン”の抱き枕など「サンリオ×侍ジャパン」賞品全ラインナップ写真
同くじは3月6日より順次発売され、A賞『ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン』、B賞『クリアトートバッグ』など全7種のくじ賞品を展開。詳細や全ラインナップは「タイトーくじ 侍ジャパン×サンリオキャラクターズ」（https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011771）サイトに記載。
A賞の『ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン』は、ホームベースに向かってヘッドスライディングをしているポムポムプリンの抱き枕で、ふわふわとした手触りの生地を使用しているので抱き心地も抜群。サイズは約42センチ。
最後のくじを引いた人には『LH賞 マスコット付きクッション シナモロール』がプレゼントされる。野球ボールにちょこんと乗っているシナモロールがかわいいクッションで、サイズは約38センチ。
また、くじの半券に記載されたID番号を入力して抽選に応募できる『WH賞 マスコット付きクッション シナモロール』（30人）、G賞のくじ券のみに記載されたID番号を入力して抽選に応募できる『EXH賞 ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン』（100人）も展開する。
