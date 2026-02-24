ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』日本版予告＆ポスター解禁
ライアン・ゴズリングが主演するSF超大作『プロジェクト・へイル・メアリー』（3月20日公開）より、日本版本予告＆ポスターが解禁された。
【動画】人類最後の賭けの行方が胸を打つ『プロジェクト・へイル・メアリー』日本版予告
本作は、映画『オデッセイ』原作者のアンディ・ウィアーによる同名タイトルのベストセラー小説を、ライアン・ゴズリングを主演に迎えて実写映画化。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描く感動のSF超大作だ。
この度、日本版本予告が解禁。
子どもたちに科学の授業を教え充実した日々を送っていたグレース（ライアン）だが、未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生し日常が一変。地球の気温がみるみる低下し人類存亡の危機が目前に迫る中、唯一の希望は11.9光年先にあるただひとつ無事な星に向かい謎を解明することだと判明する。
そんな“イチかバチか（ヘイル・メアリー）”のプロジェクトに、グレースはしがない教師でありながら科学の知見を政府に買われ、片道切符で送り込まれてしまう。そして、そんなグレースと宇宙で偶然出会った、小さくて岩のような見た目をした異星人ロッキーもまた、同じく故郷滅亡の危機を防ぐために、たったひとりで宇宙を彷徨っていた。姿かたちだけではなく、言葉も常識も違う2人だったが、科学を共通言語に意思疎通を成功させ、やがて親友のように互いを信頼していく。
映像の終盤では、2人が「グレースとロッキーで僕らの故郷を救う」と励ましあい、“最後まで一緒だ”と互いに命を預けあう姿も映し出され、“唯一無二の相棒”になっている様子も垣間見える。故郷を救うという“たった一つの共通項”で結ばれた2人。人類最後の賭けの行方と、11.9光年の彼方で彼らが紡ぐ熱いドラマが観客の胸を打つだろう。
監督のミラーは「これは＜対話＞と＜協力＞の物語であり、力を合わせることで何が可能になるかを描いた映画です。物語の核にあるのは、ふたりの絆。これ以上ないほどに異なる二つの存在が出会い、想像を超える偉業を成し遂げていくのです」と語っている。
併せて解禁された日本版本ポスターは、「80億人の命をかけた、人類最後の賭け。」というコピーと共に、主人公グレースのアップや、彼が宇宙でミッションに挑む姿を配置した、壮大な世界観のポスターとなっている。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、3月20日より全国公開。
