ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹çÃÏ¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡¡²áµî¤Ë£´£¹¿Í»´»¦»ö·ï¡¢Æ±»þÂ¿È¯½±·â
¡¡¥á¥¥·¥³¤¬ÁûÍð¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬£¶·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î¼£°Â¤ËÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³·³¤¬¥Ï¥ê¥¹¥³½£¤ÇËãÌôÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Í¥á¥·¥ª¡¦¥ª¥»¥²¥éÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥ë¤Î¹½À®°÷¤ä´ØÏ¢ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÊóÉü¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¡£¥á¥¥·¥³Á´ÅÚ¤Ç½±·â¤äË½Æ°¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢¾ðÀªÉÔ°Â¤ÇÂçº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£×ÇÕ¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£²Àï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤ò¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±ÃÏ¤Ï»öÁ°¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î¼£°Â¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë¤âËãÌôÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ê¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë¤Ï¹Ù³°¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿£´£¹ÂÎ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÀ¨Àä¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ËãÌôÌ©Í¢ÁÈ¿¥¡Ö¥»¥¿¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤»ÔÆâ¤Ê¤É¤Ç£¶¤Ä¤Î¥Ð¡¼¤òÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬Æ±»þÂ¿È¯¤Ç½±·â¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡££±£²Ì¾¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤òÀï¤ê¤Ä¤µ¤ì¤ë¾×·âÅª¤ÊÂç»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î¼£°Â¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¿´ÇÛ¤ä¤ï¡×¡Ö¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÏËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬³èÈ¯¡×¤Ê¤É¤È·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£×ÇÕ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£