キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマに新曲「火種」を書き下ろした。

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、シリーズ累計発行部数約70万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。

本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、4月5日（日）21時よりPrime Videoにて世界最速配信が決定。4月6日（月）21時よりU-NEXTでの地上波先行配信/24時よりTOKYO MX・BS日テレほか各局にて放送が開始される。

◆ ◆ ◆

◼︎キタニタツヤ コメント

この足で地面を蹴って進むにはざらざらした大地の摩擦が必要なように、

小さな火がより強く燃えるには向かい風を食う必要があるように。

我々は自らを妨げようとする力すら糧にして生きています。

幾度も選択を重ね、正しいと信じた道を貫いて、

今はまだはっきりとは見えないその先に目を凝らし続ける人々への賛歌です。

◆ ◆ ◆